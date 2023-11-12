12 ноября 2023

Полицейский из ЯНАО не принял извинений от укусившего его единоросса Тагирова

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над бывшим единороссом перенесли на 15 ноября Фото:

Бывший единоросс из Губкинского (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, находившегося при исполнении, пытался в досудебном порядке откупиться от пострадавшего. Об этом было заявлено на очередном судебном заседании, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.

«Тагиров перевел деньги пострадавшему от его укуса полицейскому. Сумму в 25 тысяч рублей потерпевший возвратил спустя несколько месяцев и заявил, что прощать подсудимого не намерен», — сообщил корреспондент.

На предыдущем судебном заседании бывший единоросс сказал, что действия по его задержанию считает противоправными. Из-за этого суд отказался рассматривать дело в особом порядке. Первое заседание в общем порядке закончилось прением сторон, которые перенесены на 15 ноября.

Тагиров был задержан сотрудниками полиции, прибывшими на вызов в местное кафе. При доставлении в отделение МВД задержанный укусил полицейского. Узнавшие об инциденте ямальские единороссы приостановили членство Тагирова в партии до вынесения судебного решения, а сам он, раскаиваясь, разместил в СМИ информацию «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти».

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Бывший единоросс из Губкинского (ЯНАО) Муса Тагиров, покусавший полицейского, находившегося при исполнении, пытался в досудебном порядке откупиться от пострадавшего. Об этом было заявлено на очередном судебном заседании, на котором присутствовал корреспондент URA.RU. «Тагиров перевел деньги пострадавшему от его укуса полицейскому. Сумму в 25 тысяч рублей потерпевший возвратил спустя несколько месяцев и заявил, что прощать подсудимого не намерен», — сообщил корреспондент. На предыдущем судебном заседании бывший единоросс сказал, что действия по его задержанию считает противоправными. Из-за этого суд отказался рассматривать дело в особом порядке. Первое заседание в общем порядке закончилось прением сторон, которые перенесены на 15 ноября. Тагиров был задержан сотрудниками полиции, прибывшими на вызов в местное кафе. При доставлении в отделение МВД задержанный укусил полицейского. Узнавшие об инциденте ямальские единороссы приостановили членство Тагирова в партии до вынесения судебного решения, а сам он, раскаиваясь, разместил в СМИ информацию «Об ответственности за применение насилия в отношении представителя власти».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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