В Перми девочка-подросток выпала с 15-го этажа. Фото

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Виды города. Пермь, новостройки
Инцидент произошел в микрорайоне Парковый Фото:

В Перми в микрорайоне Парковый девушка выпала с 15-го этажа жилого дома. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Новости».

«На Парковом девочка упала с 15-го этажа», — говорится в сообщении. В комментариях к фото написали, что девочке 13 лет, она учится в седьмом классе.

Причина падения и состояние девушки неизвестны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции
На месте происшествия работают сотрудники полиции
Фото:

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В Перми в микрорайоне Парковый девушка выпала с 15-го этажа жилого дома. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Новости». «На Парковом девочка упала с 15-го этажа», — говорится в сообщении. В комментариях к фото написали, что девочке 13 лет, она учится в седьмом классе. Причина падения и состояние девушки неизвестны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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