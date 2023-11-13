Инцидент произошел в микрорайоне Парковый
В Перми в микрорайоне Парковый девушка выпала с 15-го этажа жилого дома. Об этом сообщает telegram-канал «ЧП Новости».
«На Парковом девочка упала с 15-го этажа», — говорится в сообщении. В комментариях к фото написали, что девочке 13 лет, она учится в седьмом классе.
Причина падения и состояние девушки неизвестны. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции
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