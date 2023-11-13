Мэрия Ишима проигнорировала распоряжение Путина

Администрация Ишима купила себе Kia Cerato за 3,1 млн рублей

14 ноября 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Автомобиль 2022 года выпуска собран на заводе в РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Ишима (Тюменская область) купила в свой автопарк Kia Cerato за 3,1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны отказаться от покупок иномарок. «Администрации Ишима на праве оперативного управления передано транспортное средство Kia Cerato взамен выбывшего со 100-процентным износом автомобиля. Машина приобретена за 3 140 000 рублей», — рассказали URA.RU в мэрии города. При этом в администрации отметили, что новый автомобиль был изготовлен на заводе в Калининградской области, а значит, считается отечественным. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что чиновники должны отказаться от закупок иномарок.

Администрация Ишима (Тюменская область) купила в свой автопарк Kia Cerato за 3,1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны отказаться от покупок иномарок. «Администрации Ишима на праве оперативного управления передано транспортное средство Kia Cerato взамен выбывшего со 100-процентным износом автомобиля. Машина приобретена за 3 140 000 рублей», — рассказали URA.RU в мэрии города. При этом в администрации отметили, что новый автомобиль был изготовлен на заводе в Калининградской области, а значит, считается отечественным. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что чиновники должны отказаться от закупок иномарок.