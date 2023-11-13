13 ноября 2023

Мэрия Ишима проигнорировала распоряжение Путина

Администрация Ишима купила себе Kia Cerato за 3,1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль 2022 года выпуска собран на заводе в РФ Фото:

Администрация Ишима (Тюменская область) купила в свой автопарк Kia Cerato за 3,1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны отказаться от покупок иномарок.

«Администрации Ишима на праве оперативного управления передано транспортное средство Kia Cerato взамен выбывшего со 100-процентным износом автомобиля. Машина приобретена за 3 140 000 рублей», — рассказали URA.RU в мэрии города.

При этом в администрации отметили, что новый автомобиль был изготовлен на заводе в Калининградской области, а значит, считается отечественным. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что чиновники должны отказаться от закупок иномарок.

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Администрация Ишима (Тюменская область) купила в свой автопарк Kia Cerato за 3,1 млн рублей. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны отказаться от покупок иномарок. «Администрации Ишима на праве оперативного управления передано транспортное средство Kia Cerato взамен выбывшего со 100-процентным износом автомобиля. Машина приобретена за 3 140 000 рублей», — рассказали URA.RU в мэрии города. При этом в администрации отметили, что новый автомобиль был изготовлен на заводе в Калининградской области, а значит, считается отечественным. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что чиновники должны отказаться от закупок иномарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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