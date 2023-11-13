Госавтоинспекция перекрыла дорогу между Свердловской областью и ХМАО

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
Сотрудники Госавтоинспекции ведут патрулирование Фото:

На автодороге «Ивдель — граница ХМАО» ограничено движение для грузового транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Введение временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге „Ивдель — граница ХМАО“ с 9-го по 142-й километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями», — сказано в сообщении. Наряды ДПС организовали патрулирование трассы Среднего Урала.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перекрыто движение для общественного и грузового транспорта. На данном участке дороги выпал мокрый снег, а также ухудшилась видимость.

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На автодороге «Ивдель — граница ХМАО» ограничено движение для грузового транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Введение временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге „Ивдель — граница ХМАО“ с 9-го по 142-й километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями», — сказано в сообщении. Наряды ДПС организовали патрулирование трассы Среднего Урала. Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перекрыто движение для общественного и грузового транспорта. На данном участке дороги выпал мокрый снег, а также ухудшилась видимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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