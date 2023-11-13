Госавтоинспекция перекрыла дорогу между Свердловской областью и ХМАО

13 ноября 2023 в 22:39 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции ведут патрулирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге «Ивдель — граница ХМАО» ограничено движение для грузового транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Введение временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге „Ивдель — граница ХМАО“ с 9-го по 142-й километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями», — сказано в сообщении. Наряды ДПС организовали патрулирование трассы Среднего Урала. Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перекрыто движение для общественного и грузового транспорта. На данном участке дороги выпал мокрый снег, а также ухудшилась видимость.

На автодороге «Ивдель — граница ХМАО» ограничено движение для грузового транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Введение временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге „Ивдель — граница ХМАО“ с 9-го по 142-й километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями», — сказано в сообщении. Наряды ДПС организовали патрулирование трассы Среднего Урала. Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перекрыто движение для общественного и грузового транспорта. На данном участке дороги выпал мокрый снег, а также ухудшилась видимость.