Госавтоинспекция перекрыла дорогу между Свердловской областью и ХМАО

На автодороге «Ивдель — граница ХМАО» ограничено движение для грузового транспорта из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Введение временных ограничений движения для грузового транспорта на автодороге „Ивдель — граница ХМАО“ с 9-го по 142-й километр в связи со сложными дорожными и погодными условиями», — сказано в сообщении. Наряды ДПС организовали патрулирование трассы Среднего Урала.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Серов — Североуральск — Ивдель перекрыто движение для общественного и грузового транспорта. На данном участке дороги выпал мокрый снег, а также ухудшилась видимость.
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