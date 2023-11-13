ГИБДД перекрыла дорогу между Серовым и Ивделем. Фото, видео

Трассу Серов — Североуральск — Ивдель закрыли для автобусов и грузовиков

13 ноября 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

Пока не прекратиться снегопад, дорога будет перекрыта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области закрыли движение для автобусов и грузовиков. Это связано с плохой видимостью на дороге из-за снегопада, сообщает областное управление ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для пассажирского и грузового транспорта на автодороге „Серов — Североуральск — Ивдель“ с 55-го по 146-й км в связи с обильным выпадением мокрого снега и сильным ухудшением видимости», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Как только погода улучшится, движение на трассе возобновят. Ранее инспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области закрыли движение для автобусов и грузовиков. Это связано с плохой видимостью на дороге из-за снегопада, сообщает областное управление ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для пассажирского и грузового транспорта на автодороге „Серов — Североуральск — Ивдель“ с 55-го по 146-й км в связи с обильным выпадением мокрого снега и сильным ухудшением видимости», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Как только погода улучшится, движение на трассе возобновят. Ранее инспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.