На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области закрыли движение для автобусов и грузовиков. Это связано с плохой видимостью на дороге из-за снегопада, сообщает областное управление ГИБДД.
«Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для пассажирского и грузового транспорта на автодороге „Серов — Североуральск — Ивдель“ с 55-го по 146-й км в связи с обильным выпадением мокрого снега и сильным ухудшением видимости», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Как только погода улучшится, движение на трассе возобновят.
Ранее инспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.
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