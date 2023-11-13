ГИБДД перекрыла дорогу между Серовым и Ивделем. Фото, видео

Трассу Серов — Североуральск — Ивдель закрыли для автобусов и грузовиков
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, грейдер, зима, газель, дети, зимняя дорога, перевозка детей, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Пока не прекратиться снегопад, дорога будет перекрыта Фото:

На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области закрыли движение для автобусов и грузовиков. Это связано с плохой видимостью на дороге из-за снегопада, сообщает областное управление ГИБДД.

«Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для пассажирского и грузового транспорта на автодороге „Серов — Североуральск — Ивдель“ с 55-го по 146-й км в связи с обильным выпадением мокрого снега и сильным ухудшением видимости», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Как только погода улучшится, движение на трассе возобновят.

Ранее инспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.

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На трассе Серов — Североуральск — Ивдель в Свердловской области закрыли движение для автобусов и грузовиков. Это связано с плохой видимостью на дороге из-за снегопада, сообщает областное управление ГИБДД. «Госавтоинспекция сообщает о введении временных ограничений движения для пассажирского и грузового транспорта на автодороге „Серов — Североуральск — Ивдель“ с 55-го по 146-й км в связи с обильным выпадением мокрого снега и сильным ухудшением видимости», — рассказали в пресс-службе УГИБДД региона. Как только погода улучшится, движение на трассе возобновят. Ранее инспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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