13 ноября 2023

Министр обороны Израиля: ХАМАС утратил контроль над Газой

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Гражданское население в секторе Газа начали грабить базы ХАМАС, сказал Йоав Галант Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

ХАМАС утратил контроль над сектором Газа, сторонники движения отступают на юг. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Израильская армия продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг», — передает издание The Times of Israel слова Йоава Галанта. Он также добавил, что гражданское население Газы начало грабить базы ХАМАС.

Ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что движение ХАМАС прекратит свое существование к 2024 году. Он считает, что анклав палестинцев будет восстановлен после демилитаризации территории.

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ХАМАС утратил контроль над сектором Газа, сторонники движения отступают на юг. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант. «У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Израильская армия продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг», — передает издание The Times of Israel слова Йоава Галанта. Он также добавил, что гражданское население Газы начало грабить базы ХАМАС. Ранее советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что движение ХАМАС прекратит свое существование к 2024 году. Он считает, что анклав палестинцев будет восстановлен после демилитаризации территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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