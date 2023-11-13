Советник Нетаньяху предрек крах ХАМАС к 2024 году

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ХАМАС может прекратить существование к концу года Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Движение ХАМАС из Палестины прекратит свое существование уже к 2024 году. Такое заявление сделал советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк.

«ХАМАС было создано в 1987 году. Эта организация прекратит существование к 2024 году», — передает газета Daily Mail высказывание Фалька.

По мнению Фалька, анклав палестинцев в Газе будет восстановлен после демилитаризации сектора. Он добавил, что для этого понадобится помощь международного сообщества.

Ранее США стали побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. В Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым.

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Движение ХАМАС из Палестины прекратит свое существование уже к 2024 году. Такое заявление сделал советник премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Офир Фальк. «ХАМАС было создано в 1987 году. Эта организация прекратит существование к 2024 году», — передает газета Daily Mail высказывание Фалька. По мнению Фалька, анклав палестинцев в Газе будет восстановлен после демилитаризации сектора. Он добавил, что для этого понадобится помощь международного сообщества. Ранее США стали побуждает Израиль ускорить операцию в Газе и не допустить ее затягивания, которое негативно бы отразилось на предвыборных позициях Байдена. В Вашингтоне сознают, что решение задачи уничтожения ХАМАС может привести к большому числу жертв среди мирных, но считают это вполне допустимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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