В ЯНАО мошенники получили личные данные жителя через «Госуслуги»

14 ноября 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

У жителя Лабытнанги украли данные с «Госуслуг» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники взломали аккаунт жителя Лабытнанги (ЯНАО) в «Госуслугах» и завладели его личными данными. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. Ямальцу поступил звонок якобы от сотрудника сотового оператора «Tele2», который предложил мужчине продлить срок пользования абонентским номером дистанционного, продиктовав ему код из смс-сообщения. «Сообщив поступивший код, мужчина заметил, что это был код восстановления доступа к личному кабинету в приложении „Госуслуги“. Он обнаружил, что неизвестное лицо завладело сведениями о его пенсии, электронной трудовой книжкой и справкой 2-НДФЛ», — говорится в сообщении. По данному факту силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Ход и результаты следствия контролирует прокуратура Лабытнанги.

Мошенники взломали аккаунт жителя Лабытнанги (ЯНАО) в «Госуслугах» и завладели его личными данными. Об этом сообщается на сайте прокуратуры округа. Ямальцу поступил звонок якобы от сотрудника сотового оператора «Tele2», который предложил мужчине продлить срок пользования абонентским номером дистанционного, продиктовав ему код из смс-сообщения. «Сообщив поступивший код, мужчина заметил, что это был код восстановления доступа к личному кабинету в приложении „Госуслуги“. Он обнаружил, что неизвестное лицо завладело сведениями о его пенсии, электронной трудовой книжкой и справкой 2-НДФЛ», — говорится в сообщении. По данному факту силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации). Ход и результаты следствия контролирует прокуратура Лабытнанги.