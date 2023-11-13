Следователи ХМАО проводят проверку из-за укуса собаки

Следователи ХМАО проводят проверку из-за происшествия в Федоровском Сургутского района, где собака укусила школьницу за лицо. Официальный сайт окружного СК сообщает, что животное поймали.
«Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о получении 7-летним ребенком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района. По имеющимся данным собака бездомная, чипированная, в настоящее время она отловлена», — указано в публикации СК.
В ходе проверки следователи установят обстоятельства происшествия, проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести травм у ребенка. Ведомство оценит работу властей населенного пункта по отлову животных и примет процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало, что в Федоровском Сургутского района ХМАО собака искусала школьнице лицо. Животное напало на ребенка, когда девочка захотела обнять пса.
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