13 ноября 2023

Следователи ХМАО проводят проверку из-за укуса собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, бездомные животные, злая собака
Собаку, укусившую девочку в ХМАО, поймали Фото:

Следователи ХМАО проводят проверку из-за происшествия в Федоровском Сургутского района, где собака укусила школьницу за лицо. Официальный сайт окружного СК сообщает, что животное поймали.

«Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о получении 7-летним ребенком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района. По имеющимся данным собака бездомная, чипированная, в настоящее время она отловлена», — указано в публикации СК.

В ходе проверки следователи установят обстоятельства происшествия, проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести травм у ребенка. Ведомство оценит работу властей населенного пункта по отлову животных и примет процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что в Федоровском Сургутского района ХМАО собака искусала школьнице лицо. Животное напало на ребенка, когда девочка захотела обнять пса.

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Следователи ХМАО проводят проверку из-за происшествия в Федоровском Сургутского района, где собака укусила школьницу за лицо. Официальный сайт окружного СК сообщает, что животное поймали. «Сургутским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по сообщению о получении 7-летним ребенком травм лица в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский Сургутского района. По имеющимся данным собака бездомная, чипированная, в настоящее время она отловлена», — указано в публикации СК. В ходе проверки следователи установят обстоятельства происшествия, проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести травм у ребенка. Ведомство оценит работу властей населенного пункта по отлову животных и примет процессуальное решение. Ранее URA.RU писало, что в Федоровском Сургутского района ХМАО собака искусала школьнице лицо. Животное напало на ребенка, когда девочка захотела обнять пса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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