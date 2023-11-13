В ХМАО собака искусала школьнице лицо. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Собака прокусила школьнице губу Фото:

В поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Об этом сообщила администрация поселка.

«У нас в Федоровском произошел несчастный случай — нападение собаки на ребенка. На видео видно, что собака изначально не проявляла агрессии, но потом почему-то укусила ребенка. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации», — говорится в группе властей поселка в соцсети «ВКонтакте».

К публикации чиновники приложили видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что девочка подошла к собаке вместе с другими детьми. После того как животное напало, дети убежали. В комментариях к посту приложили фото пострадавшей, на котором видно, что у школьницы прокушена губа. «Животное и предполагаемую хозяйку ищем. Этим занимаются наши специалисты», — добавили местные власти.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Об этом сообщила администрация поселка. «У нас в Федоровском произошел несчастный случай — нападение собаки на ребенка. На видео видно, что собака изначально не проявляла агрессии, но потом почему-то укусила ребенка. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации», — говорится в группе властей поселка в соцсети «ВКонтакте». К публикации чиновники приложили видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что девочка подошла к собаке вместе с другими детьми. После того как животное напало, дети убежали. В комментариях к посту приложили фото пострадавшей, на котором видно, что у школьницы прокушена губа. «Животное и предполагаемую хозяйку ищем. Этим занимаются наши специалисты», — добавили местные власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...