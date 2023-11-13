В ХМАО собака искусала школьнице лицо. Видео

13 ноября 2023 в 21:11 Размер текста - 17 +

Собака прокусила школьнице губу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Об этом сообщила администрация поселка. «У нас в Федоровском произошел несчастный случай — нападение собаки на ребенка. На видео видно, что собака изначально не проявляла агрессии, но потом почему-то укусила ребенка. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации», — говорится в группе властей поселка в соцсети «ВКонтакте». К публикации чиновники приложили видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что девочка подошла к собаке вместе с другими детьми. После того как животное напало, дети убежали. В комментариях к посту приложили фото пострадавшей, на котором видно, что у школьницы прокушена губа. «Животное и предполагаемую хозяйку ищем. Этим занимаются наши специалисты», — добавили местные власти.

В поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Об этом сообщила администрация поселка. «У нас в Федоровском произошел несчастный случай — нападение собаки на ребенка. На видео видно, что собака изначально не проявляла агрессии, но потом почему-то укусила ребенка. Специалисты администрации, полиции и представители подрядной организации, занимающейся отловом собак, разбираются в ситуации», — говорится в группе властей поселка в соцсети «ВКонтакте». К публикации чиновники приложили видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что девочка подошла к собаке вместе с другими детьми. После того как животное напало, дети убежали. В комментариях к посту приложили фото пострадавшей, на котором видно, что у школьницы прокушена губа. «Животное и предполагаемую хозяйку ищем. Этим занимаются наши специалисты», — добавили местные власти.