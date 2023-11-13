Курганские бизнесмены улетели искать импортеров в Беларусь

Кондитерские фабрики улетели в Беларусь на выставку-форум «ПродЭкспо — 2023» Фото: Илья Московец © URA.RU

Кондитерские фабрики из Курганской области принимают участие в 29-й международной специализированной выставке-ярмарке «ПродЭкспо — 2023» в Беларуси. Информация о бизнес-миссии размещена в группе Торгово-промышленной палаты (ТПП) региона.

«В городе Минск Республики Беларусь начала свою работу 29-я международная специализированная выставка-ярмарка „ПродЭкспо — 2023“. Курганская область на выставке представлена коллективным стендом с участием представителей малого и среднего бизнеса. Среди участников кондитерские компании „Сдобушка“ и „Далматовская кондитерская фабрика“», — говорится в сообщении ТПП региона.

Также на выставке-форуме в Беларуси от Курганской области участвуют производитель специй и пряностей «СПК» и предприятие по производству семян подсолнечника «ДТК». Еще одним представителем региона выступает плодовоовощная компания СПССПК «Прогресс». Бизнес-поездка предпринимателей организована областным Центром поддержки экспорта и Торгово-промышленной палатой.

Ранее URA.RU писало, что курганские топ-менеджеры посетили международную промышленную выставку «Иннопром» в Казахстане. В бизнес-миссии приняли участие две компании, принадлежащие семье предпринимателя Дмитрия Парышева. Также неоднократно из Курганской области отправлялись бизнес-делегации в Китай.