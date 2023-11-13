В Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб

Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.
«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. Указанные лица арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры „Покер“», — сообщили URA.RU в тюменском управлении ФСБ.
Подозреваемых с поличным задержали прямо на месте преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация проведение азартных игр). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
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