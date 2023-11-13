Происшествия Криминал В Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб 14 ноября 2023 в 14:46 Размер текста - 17 + Подпольный покерный клуб обнаружили в Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. Указанные лица арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры „Покер“», — сообщили URA.RU в тюменском управлении ФСБ. Подозреваемых с поличным задержали прямо на месте преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация проведение азартных игр). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. Указанные лица арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры „Покер“», — сообщили URA.RU в тюменском управлении ФСБ. Подозреваемых с поличным задержали прямо на месте преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация проведение азартных игр). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям