13 ноября 2023

В Тюмени ФСБ закрыла нелегальный покерный клуб

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подпольный покерный клуб обнаружили в Тюмени Фото:

Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве.

«Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. Указанные лица арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры „Покер“», — сообщили URA.RU в тюменском управлении ФСБ.

Подозреваемых с поличным задержали прямо на месте преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация проведение азартных игр). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

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Сотрудники управлений ФСБ по Тюменской и Свердловской областям пресекли работу подпольного покерного клуба, действующего в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в силовом ведомстве. «Сотрудниками РУ ФСБ России по Тюменской области совместно с УФСБ России по Свердловской области пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации незаконной игорной деятельности. Указанные лица арендовали и оборудовали помещения в местах большого скопления граждан для карточной игры „Покер“», — сообщили URA.RU в тюменском управлении ФСБ. Подозреваемых с поличным задержали прямо на месте преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация проведение азартных игр). Максимальное наказание по данной статье составляет шесть лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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