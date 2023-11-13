13 ноября 2023

Компания «Курганстальмоста» планирует в два раза увеличить число рабочих мест. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Карьер песчаный. Челябинск, стройматериалы, экскаватор, строительство, песок, карьер, песчаный карьер, добыча песка, индустрия, нерудные материалы, строительный песок
Предприятие «Белоярский песчаный карьер» планирует увеличить число рабочих мест в 2024 году (архивное фото) Фото:

Предприятие «Белоярский песчаный карьер» («БПК»), входящее в группу компаний завода «Курганстальмост», планирует увеличить в два раза число новых рабочих мест и производство строительной продукции. О планах на 2024 год рассказал директор «БПК» Дмитрий Власкин.

«В этом году провели модернизацию всего оборудования. Установили новый двигатель и насос для земснаряда. Это позволило увеличить добычу до 160 тысяч тонн в год. В планах на 2024 год увеличить объемы до 320 тысяч и создать в два раза больше рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 18 сотрудников. Зарплаты от 100 тысяч рублей», — рассказал Власкин в видеоролике, опубликованном в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте».

Предприятие «Белоярский песчаный карьер» занимается разработкой и добычей песка и песчано-гравийной смеси. Продукция используется для строительства дорог и изготовления бетона.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Предприятие «Белоярский песчаный карьер» («БПК»), входящее в группу компаний завода «Курганстальмост», планирует увеличить в два раза число новых рабочих мест и производство строительной продукции. О планах на 2024 год рассказал директор «БПК» Дмитрий Власкин. «В этом году провели модернизацию всего оборудования. Установили новый двигатель и насос для земснаряда. Это позволило увеличить добычу до 160 тысяч тонн в год. В планах на 2024 год увеличить объемы до 320 тысяч и создать в два раза больше рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 18 сотрудников. Зарплаты от 100 тысяч рублей», — рассказал Власкин в видеоролике, опубликованном в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Предприятие «Белоярский песчаный карьер» занимается разработкой и добычей песка и песчано-гравийной смеси. Продукция используется для строительства дорог и изготовления бетона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...