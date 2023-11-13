Компания «Курганстальмоста» планирует в два раза увеличить число рабочих мест. Видео

14 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Предприятие «Белоярский песчаный карьер» планирует увеличить число рабочих мест в 2024 году (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Предприятие «Белоярский песчаный карьер» («БПК»), входящее в группу компаний завода «Курганстальмост», планирует увеличить в два раза число новых рабочих мест и производство строительной продукции. О планах на 2024 год рассказал директор «БПК» Дмитрий Власкин. «В этом году провели модернизацию всего оборудования. Установили новый двигатель и насос для земснаряда. Это позволило увеличить добычу до 160 тысяч тонн в год. В планах на 2024 год увеличить объемы до 320 тысяч и создать в два раза больше рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 18 сотрудников. Зарплаты от 100 тысяч рублей», — рассказал Власкин в видеоролике, опубликованном в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Предприятие «Белоярский песчаный карьер» занимается разработкой и добычей песка и песчано-гравийной смеси. Продукция используется для строительства дорог и изготовления бетона.

Предприятие «Белоярский песчаный карьер» («БПК»), входящее в группу компаний завода «Курганстальмост», планирует увеличить в два раза число новых рабочих мест и производство строительной продукции. О планах на 2024 год рассказал директор «БПК» Дмитрий Власкин. «В этом году провели модернизацию всего оборудования. Установили новый двигатель и насос для земснаряда. Это позволило увеличить добычу до 160 тысяч тонн в год. В планах на 2024 год увеличить объемы до 320 тысяч и создать в два раза больше рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 18 сотрудников. Зарплаты от 100 тысяч рублей», — рассказал Власкин в видеоролике, опубликованном в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте». Предприятие «Белоярский песчаный карьер» занимается разработкой и добычей песка и песчано-гравийной смеси. Продукция используется для строительства дорог и изготовления бетона.