Предприятие «Белоярский песчаный карьер» («БПК»), входящее в группу компаний завода «Курганстальмост», планирует увеличить в два раза число новых рабочих мест и производство строительной продукции. О планах на 2024 год рассказал директор «БПК» Дмитрий Власкин.
«В этом году провели модернизацию всего оборудования. Установили новый двигатель и насос для земснаряда. Это позволило увеличить добычу до 160 тысяч тонн в год. В планах на 2024 год увеличить объемы до 320 тысяч и создать в два раза больше рабочих мест. Сейчас на предприятии работает 18 сотрудников. Зарплаты от 100 тысяч рублей», — рассказал Власкин в видеоролике, опубликованном в группе «Курганстальмоста» в соцсети «ВКонтакте».
Предприятие «Белоярский песчаный карьер» занимается разработкой и добычей песка и песчано-гравийной смеси. Продукция используется для строительства дорог и изготовления бетона.
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