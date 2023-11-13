13 ноября 2023

В Курганской области новый медпункт остался без отопления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, прием у врача, медпункт, фельдшерско акушерский пункт, медицинский осмотр
В новом ФАП Макушинского округа нет истопника Фото:

В Макушинском округе Курганской области в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), который построили в 2022 году, нет отопления и помещения для хранения угля. Топливо хранится под открытым небом, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей.

«В селе Требушинное Макушинского района новый ФАП без отопления. Нет истопника и места для хранения угля. Уголь в мешках мокнет под открытым небом. Воды тоже нет», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что ФАП оборудован котлом смешанного типа (электричество и твердое топливо). «Истопник на период отопительного сезона предусмотрен. Уголь и дрова можно хранить в технической комнате, которая имеет отдельный вход с улицы. Дровник будет построен до конца ноября», — говорится в ответе ведомства. Также указано, что в ФАП имеется скважина и септик, вода есть.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прокуратура заставляет больницу построить новый ФАП вместо аварийного. Ведомство выиграло иск к Катайской ЦРБ. Медпункт должны простроить в деревне Анчугова.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Макушинском округе Курганской области в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), который построили в 2022 году, нет отопления и помещения для хранения угля. Топливо хранится под открытым небом, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей. «В селе Требушинное Макушинского района новый ФАП без отопления. Нет истопника и места для хранения угля. Уголь в мешках мокнет под открытым небом. Воды тоже нет», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что ФАП оборудован котлом смешанного типа (электричество и твердое топливо). «Истопник на период отопительного сезона предусмотрен. Уголь и дрова можно хранить в технической комнате, которая имеет отдельный вход с улицы. Дровник будет построен до конца ноября», — говорится в ответе ведомства. Также указано, что в ФАП имеется скважина и септик, вода есть. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прокуратура заставляет больницу построить новый ФАП вместо аварийного. Ведомство выиграло иск к Катайской ЦРБ. Медпункт должны простроить в деревне Анчугова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...