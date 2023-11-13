В Курганской области новый медпункт остался без отопления

В новом ФАП Макушинского округа нет истопника Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Макушинском округе Курганской области в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП), который построили в 2022 году, нет отопления и помещения для хранения угля. Топливо хранится под открытым небом, рассказал URA.RU источник из числа местных жителей.

«В селе Требушинное Макушинского района новый ФАП без отопления. Нет истопника и места для хранения угля. Уголь в мешках мокнет под открытым небом. Воды тоже нет», — рассказал источник.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU сообщили, что ФАП оборудован котлом смешанного типа (электричество и твердое топливо). «Истопник на период отопительного сезона предусмотрен. Уголь и дрова можно хранить в технической комнате, которая имеет отдельный вход с улицы. Дровник будет построен до конца ноября», — говорится в ответе ведомства. Также указано, что в ФАП имеется скважина и септик, вода есть.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области прокуратура заставляет больницу построить новый ФАП вместо аварийного. Ведомство выиграло иск к Катайской ЦРБ. Медпункт должны простроить в деревне Анчугова.