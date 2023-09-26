В курганском округе прокуратура заставила ЦРБ построить новый медпункт вместо аварийного

В округе Курганской области прокуратура добилась строительства нового медпункта

27 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В деревне Катайского округа должны построить новый ФАП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Катайская центральная районная больница должна построить новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Анчугова вместо аварийного ФАПа. Такое решение принял суд по требованию районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В ходе прокурорской проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Анчугова Катайского района, не соответствует требованиям безопасности. Так, в здании наблюдается разрушение и отслоение штукатурного слоя цоколя, следы протечек, аварийное состояние кровли, имеется просадка пола, дефекты внутренней сети электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства. Деньги на ремонт старого ФАПа не выделяли. Иных помещений в деревне для размещения медпункта нет. Прокурор обратился в суд с требованием обязать ГБУ «Катайская ЦРБ» приобрести и установить модульный фельдшерско-акушерский пункт в Анчугова. Суд с требованиями согласился. ЦРБ и департамент здравоохранения региона обжаловали решение суда, суд апелляционной инстанции прокуратуре отказал. Однако суд кассационной инстанции требования прокурора признал законными. Исполнение решения суда сейчас на контроле у прокуратуры.

Катайская центральная районная больница должна построить новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Анчугова вместо аварийного ФАПа. Такое решение принял суд по требованию районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В ходе прокурорской проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Анчугова Катайского района, не соответствует требованиям безопасности. Так, в здании наблюдается разрушение и отслоение штукатурного слоя цоколя, следы протечек, аварийное состояние кровли, имеется просадка пола, дефекты внутренней сети электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства. Деньги на ремонт старого ФАПа не выделяли. Иных помещений в деревне для размещения медпункта нет. Прокурор обратился в суд с требованием обязать ГБУ «Катайская ЦРБ» приобрести и установить модульный фельдшерско-акушерский пункт в Анчугова. Суд с требованиями согласился. ЦРБ и департамент здравоохранения региона обжаловали решение суда, суд апелляционной инстанции прокуратуре отказал. Однако суд кассационной инстанции требования прокурора признал законными. Исполнение решения суда сейчас на контроле у прокуратуры.