26 сентября 2023

В курганском округе прокуратура заставила ЦРБ построить новый медпункт вместо аварийного

В округе Курганской области прокуратура добилась строительства нового медпункта
© Служба новостей «URA.RU»
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Центральная городская больница города Катав-Ивановск. Челябинская область, медпункт, медицина, больница, перевязочная
В деревне Катайского округа должны построить новый ФАП Фото:

Катайская центральная районная больница должна построить новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Анчугова вместо аварийного ФАПа. Такое решение принял суд по требованию районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Анчугова Катайского района, не соответствует требованиям безопасности. Так, в здании наблюдается разрушение и отслоение штукатурного слоя цоколя, следы протечек, аварийное состояние кровли, имеется просадка пола, дефекты внутренней сети электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Деньги на ремонт старого ФАПа не выделяли. Иных помещений в деревне для размещения медпункта нет. Прокурор обратился в суд с требованием обязать ГБУ «Катайская ЦРБ» приобрести и установить модульный фельдшерско-акушерский пункт в Анчугова. Суд с требованиями согласился. ЦРБ и департамент здравоохранения региона обжаловали решение суда, суд апелляционной инстанции прокуратуре отказал. Однако суд кассационной инстанции требования прокурора признал законными. Исполнение решения суда сейчас на контроле у прокуратуры.

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Катайская центральная районная больница должна построить новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Анчугова вместо аварийного ФАПа. Такое решение принял суд по требованию районной прокуратуры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «В ходе прокурорской проверки установлено, что фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в деревне Анчугова Катайского района, не соответствует требованиям безопасности. Так, в здании наблюдается разрушение и отслоение штукатурного слоя цоколя, следы протечек, аварийное состояние кровли, имеется просадка пола, дефекты внутренней сети электроснабжения», — говорится в сообщении ведомства. Деньги на ремонт старого ФАПа не выделяли. Иных помещений в деревне для размещения медпункта нет. Прокурор обратился в суд с требованием обязать ГБУ «Катайская ЦРБ» приобрести и установить модульный фельдшерско-акушерский пункт в Анчугова. Суд с требованиями согласился. ЦРБ и департамент здравоохранения региона обжаловали решение суда, суд апелляционной инстанции прокуратуре отказал. Однако суд кассационной инстанции требования прокурора признал законными. Исполнение решения суда сейчас на контроле у прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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