В России хотят ввести надзор за заключенными, помилованными из-за СВО

14 ноября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

За помилованными заключенными будут вести контроль, пока они не будут представлять опасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В России хотят взять под контроль вернувшихся домой заключенных, которые были помилованы из-за участия в спецоперации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Я ничего не вижу страшного в том, чтобы люди, освобожденные по помилованию, тоже находились под контролем правоохранительных органов еженедельно, ежемесячно, раз в два месяца, раз в квартал — до тех пор, пока правоохранительные органы не поймут, что человек не будет представлять опасности для тех, кто живет рядом с ним», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Также, по ее мнению, заключенным нужно помочь социализироваться после возвращения домой. Новость по теме История убийства студентки Веры Пехтелевой, виновника которого помиловали через полгода Ранее сообщалось, что в РФ помиловали участника спецоперации Владислава Канюса. Он был приговорен к 17 годам тюремного заключения за убийство своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Канюс издевался над ней в течение шести часов. Полиция же игнорировала звонки соседей насчет этой ситуации. После смерти девушки правоохранительные органы насчитали на ее теле более 100 гематом, ушибов, ран и травм.

В России хотят взять под контроль вернувшихся домой заключенных, которые были помилованы из-за участия в спецоперации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Я ничего не вижу страшного в том, чтобы люди, освобожденные по помилованию, тоже находились под контролем правоохранительных органов еженедельно, ежемесячно, раз в два месяца, раз в квартал — до тех пор, пока правоохранительные органы не поймут, что человек не будет представлять опасности для тех, кто живет рядом с ним», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Также, по ее мнению, заключенным нужно помочь социализироваться после возвращения домой. Ранее сообщалось, что в РФ помиловали участника спецоперации Владислава Канюса. Он был приговорен к 17 годам тюремного заключения за убийство своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Канюс издевался над ней в течение шести часов. Полиция же игнорировала звонки соседей насчет этой ситуации. После смерти девушки правоохранительные органы насчитали на ее теле более 100 гематом, ушибов, ран и травм.