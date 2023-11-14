В России хотят ввести надзор за заключенными, помилованными из-за СВО

В России хотят взять под контроль вернувшихся домой заключенных, которые были помилованы из-за участия в спецоперации. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.
«Я ничего не вижу страшного в том, чтобы люди, освобожденные по помилованию, тоже находились под контролем правоохранительных органов еженедельно, ежемесячно, раз в два месяца, раз в квартал — до тех пор, пока правоохранительные органы не поймут, что человек не будет представлять опасности для тех, кто живет рядом с ним», — передает «Лента.ру» слова Останиной. Также, по ее мнению, заключенным нужно помочь социализироваться после возвращения домой.
Ранее сообщалось, что в РФ помиловали участника спецоперации Владислава Канюса. Он был приговорен к 17 годам тюремного заключения за убийство своей бывшей девушки Веры Пехтелевой. Канюс издевался над ней в течение шести часов. Полиция же игнорировала звонки соседей насчет этой ситуации. После смерти девушки правоохранительные органы насчитали на ее теле более 100 гематом, ушибов, ран и травм.
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