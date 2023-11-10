История убийства студентки Веры Пехтелевой, виновника которого помиловали через полгода

Песков: участие осужденных в СВО — это искупление кровью

10 ноября 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Владислав Канюс сейчас находится в зоне спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который в 2020 году убил свою бывшую 23-летнюю девушку Веру Пехтелеву в Кемерове. В июле 2022 года его осудили на 17 лет тюремного заключения. URA.RU подробно рассказывает об истории громкого убийства. Убийство Владислав Канюс убил 23-летнюю россиянку в январе 2020 года после того, как узнал о ее новых отношениях. Вера пришла к Владиславу, чтобы забрать свои вещи и окончательно завершить отношения. Она оставила голосовые сообщения подруге о своих действиях, и Канюс также отправил голосовые сообщения, просив не приезжать. По голосу Владислава было понятно, что в этот вечер он выпивал алкоголь. Когда сообщения от Веры прекратили приходить, подруга не заподозрила ничего плохого, так как видела, как пара примирялась раньше. Однако тогда Канюс избил свою бывшую и порезал ножом, причинив более 100 травм и ушибов. Преступник изнасиловал и задушил Пехтелеву шнуром от утюга перед ее смертью, издеваясь над ней в течение шести часов. Во время издевательств над Пехтелевой, соседи семь раз пытались вызвать полицию, слышав громкие крики. Расследование показало, что трое диспетчеров получили сообщения о драке в общежитии, но не прослушали записи и не передали информацию оперативным нарядам, в то время как полицейские не реагировали должным образом на возможное преступление. Приговор В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью. Преступник не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, которые не прибыли в ответ на вызовы соседей. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Позже Канюс отправился на СВО. Помилование По указу президента России Владимира Путина Владислава Канюса помиловали 8 ноября 2023 года. Помилование стало возможным, потому что Канюс признал свою вину во время отбывания наказания, а после «искупил ее на СВО». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Летом 2023 года мать убитой студентки Оксана Пехтелева получила фотографии, на которых Владислав Канюс позировал в камуфляжной одежде с оружием в руках. Она заявила, что Канюс уже на свободе и размещает фотографии с «похода на шашлыки». В своем выступлении женщина выразила гнев и отчаяние. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который в 2020 году убил свою бывшую 23-летнюю девушку Веру Пехтелеву в Кемерове. В июле 2022 года его осудили на 17 лет тюремного заключения. URA.RU подробно рассказывает об истории громкого убийства. Владислав Канюс убил 23-летнюю россиянку в январе 2020 года после того, как узнал о ее новых отношениях. Вера пришла к Владиславу, чтобы забрать свои вещи и окончательно завершить отношения. Она оставила голосовые сообщения подруге о своих действиях, и Канюс также отправил голосовые сообщения, просив не приезжать. По голосу Владислава было понятно, что в этот вечер он выпивал алкоголь. Когда сообщения от Веры прекратили приходить, подруга не заподозрила ничего плохого, так как видела, как пара примирялась раньше. Однако тогда Канюс избил свою бывшую и порезал ножом, причинив более 100 травм и ушибов. Преступник изнасиловал и задушил Пехтелеву шнуром от утюга перед ее смертью, издеваясь над ней в течение шести часов. Во время издевательств над Пехтелевой, соседи семь раз пытались вызвать полицию, слышав громкие крики. Расследование показало, что трое диспетчеров получили сообщения о драке в общежитии, но не прослушали записи и не передали информацию оперативным нарядам, в то время как полицейские не реагировали должным образом на возможное преступление. В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью. Преступник не признал вину и отказался сотрудничать со следствием. Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, которые не прибыли в ответ на вызовы соседей. Их признали виновными по статье о халатности, повлекшей смерть человека. Позже Канюс отправился на СВО. По указу президента России Владимира Путина Владислава Канюса помиловали 8 ноября 2023 года. Помилование стало возможным, потому что Канюс признал свою вину во время отбывания наказания, а после «искупил ее на СВО». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Летом 2023 года мать убитой студентки Оксана Пехтелева получила фотографии, на которых Владислав Канюс позировал в камуфляжной одежде с оружием в руках. Она заявила, что Канюс уже на свободе и размещает фотографии с «похода на шашлыки». В своем выступлении женщина выразила гнев и отчаяние.