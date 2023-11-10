Песков объяснил, почему Путин помиловал убийцу студентки Веры Пехтелевой

Песков: убийца студентки Пехтелевой уехал на СВО, поэтому Путин его помиловал
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Ранее Владимир Путин помиловал Владислава Канюса Фото:

Президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который убил студентку Веру Пехтелеву, потому что преступник искупил свою вину на СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами

«Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Решение на уровне ФСИН, региона, на уровне федерального округа, центральной комиссии. Потом документы представляются президенту. Второй путь — они искупают кровью под пулями, под снарядами», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

В январе 2020 года Канюс убил, изнасиловал и задушил 23-летнюю россиянку в Кемеровской области. На теле убитой россиянки насчитали более 100 гематом. Его приговорили к 17 годам строго режима. Однако позже он отправился на СВО.

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Президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который убил студентку Веру Пехтелеву, потому что преступник искупил свою вину на СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами «Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Решение на уровне ФСИН, региона, на уровне федерального округа, центральной комиссии. Потом документы представляются президенту. Второй путь — они искупают кровью под пулями, под снарядами», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. В январе 2020 года Канюс убил, изнасиловал и задушил 23-летнюю россиянку в Кемеровской области. На теле убитой россиянки насчитали более 100 гематом. Его приговорили к 17 годам строго режима. Однако позже он отправился на СВО.
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