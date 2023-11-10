Песков объяснил, почему Путин помиловал убийцу студентки Веры Пехтелевой

Президент России Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, который убил студентку Веру Пехтелеву, потому что преступник искупил свою вину на СВО. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами
«Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Решение на уровне ФСИН, региона, на уровне федерального округа, центральной комиссии. Потом документы представляются президенту. Второй путь — они искупают кровью под пулями, под снарядами», — рассказал Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
В январе 2020 года Канюс убил, изнасиловал и задушил 23-летнюю россиянку в Кемеровской области. На теле убитой россиянки насчитали более 100 гематом. Его приговорили к 17 годам строго режима. Однако позже он отправился на СВО.
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