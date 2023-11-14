Бизнес-коуч из Куеды Аяз Шабутдинов впервые поделился подробностями задержания

В первый день задержания у Аяза Шабутдинова взяли кровь на ВИЧ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета На блогера Аяза Шабутдинова завели дело о мошенничестве

Бизнес-коуч из Куеды (Пермский край) Аяз Шабутдинов, начал писать мемуары в СИЗО. Они опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте». Шабутдинов рассказал, что силовики нагрянули в его квартиру ранним утром, забрали всю технику и деньги.

«В 7 утра твою квартиру, дом, где спят твои дети, и офис окружают по 10 устрашающих своим видом людей. Взламывают сейфы, потому что ты за две минуты не успел найти пароль. Забирают технику, деньги, все снимают на камеру», — написал Шабутдинов у себя в соцсетях.

Перед водворением в СИЗО «инфобизнесмену» пришлось сдать анализы на ВИЧ и пришлось поприседать, «потому что вдруг ты проносишь что-то сами знаете где». Также Шабутдинов остался без книги, которую у него забрали при досмотре.

Бизнес-коуч признался, что вспомнил «все, что видел в кино», и готовился приветствовать сокамерников фразой «Вечер в хату». Однако в камере «инфобизнесмена» встретила атмосфера, отличная от той, на которую он себя настраивал. Шабутдинов отметил, что его соседи по камере приняли его нормально, а один из них даже узнал предпринимателя.

Шабутдинов был задержан в Москве 3 ноября, а затем арестован и водворен в СИЗО до 16 декабря. Основатель образовательной платформы «Like Центр» подозревается в мошенничестве при продаже образовательных курсов.