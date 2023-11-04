Блогера Шабутдинова отправили в СИЗО. Видео

04 ноября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

В СИЗО Аяз Шабутдинов пробудет до 16 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогеру-коучу Аязу Шабутдинову, подозреваемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. У подозреваемого есть паспорт гражданина другой страны и действующие визы, поэтому он мог скрыться, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы в своем telegram-канале. «С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил обвиняемого под стражу. <…> Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 миллиона рублей, либо домашний арест», — сообщает пресс-служба ведомства. У суда были основания полагать, что Аяз Шабутдинов, находясь на свободе, может скрыться. У подозреваемого есть паспорт гражданина другой страны и действующие визы. В СИЗО он пробудет до 16 декабря. Ранее блогеру и коучу Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, предлагая купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы могли помочь начать успешный бизнес. При этом стоимость некоторых тренингов доходила до пяти миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогеру-коучу Аязу Шабутдинову, подозреваемому в мошенничестве, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 декабря. У подозреваемого есть паспорт гражданина другой страны и действующие визы, поэтому он мог скрыться, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы в своем telegram-канале. «С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд заключил обвиняемого под стражу. <…> Сторона защиты возражала против удовлетворения ходатайства и просила избрать в качестве меры пресечения залог в размере 4,1 миллиона рублей, либо домашний арест», — сообщает пресс-служба ведомства. У суда были основания полагать, что Аяз Шабутдинов, находясь на свободе, может скрыться. У подозреваемого есть паспорт гражданина другой страны и действующие визы. В СИЗО он пробудет до 16 декабря. Ранее блогеру и коучу Аязу Шабутдинову предъявили обвинение в восьми преступлениях по делам о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Вину 32-летний бизнес-тренер не признал. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, Шабутдинов использовал агрессивный маркетинг, предлагая купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы могли помочь начать успешный бизнес. При этом стоимость некоторых тренингов доходила до пяти миллионов рублей.