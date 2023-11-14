14 ноября 2023

Курганский депутат Ильтяков уличил главу федерации бокса в превышении полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Дмитрия Ильтякова возмутило решение главы федерации прервать боксерский поединок на областном турнире Фото:

Глава федерации бокса Курганской области Константин Горбунов превысил полномочия, остановив поединок и сняв одного из спортсменов с турнира из-за травмы. С таким заявлением выступил депутат областной думы Дмитрий Ильтяков, который присутствовал на соревновании.

«Спортсмен из синего угла боксирует, доминирует над боксером из красного угла. Далее происходит обоюдная потасовка, незначительно задет нос боксера из синего угла. Врач разрешает продолжить бой. Но… Константин Горбунов принимает собственное решение — снимает мальчишку из синего угла из-за невозможности продолжить бой», — объяснил Дмитрий Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ильтяков отметил, что Горбунов не числился с судейской коллеги первенства и не имел права принимать решение о приостановке боя. В правилах указано, что победителя определяют по судейским запискам. Также поединок может прервать врач по медицинским показателям.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в федерацию бокса региона. Ответ ожидается.

Ранее региональную федерацию бокса возглавлял Ильтяков. Он покинул занимаемую должность в апреле прошлого года.

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Глава федерации бокса Курганской области Константин Горбунов превысил полномочия, остановив поединок и сняв одного из спортсменов с турнира из-за травмы. С таким заявлением выступил депутат областной думы Дмитрий Ильтяков, который присутствовал на соревновании. «Спортсмен из синего угла боксирует, доминирует над боксером из красного угла. Далее происходит обоюдная потасовка, незначительно задет нос боксера из синего угла. Врач разрешает продолжить бой. Но… Константин Горбунов принимает собственное решение — снимает мальчишку из синего угла из-за невозможности продолжить бой», — объяснил Дмитрий Ильтяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ильтяков отметил, что Горбунов не числился с судейской коллеги первенства и не имел права принимать решение о приостановке боя. В правилах указано, что победителя определяют по судейским запискам. Также поединок может прервать врач по медицинским показателям. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в федерацию бокса региона. Ответ ожидается. Ранее региональную федерацию бокса возглавлял Ильтяков. Он покинул занимаемую должность в апреле прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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