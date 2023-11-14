Тюменцам становятся не по зубам банковские ипотечные программы

Тюменцы стали чаще покупать жилье, используя ипотечные программы с привлечением государственной поддержки. По прогнозам аналитиков ВТБ, к концу года доля таких займов превысит 55%, сообщили URA.RU в пресс-службе финансовой структуры.
«Спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж. Ранее рекордное значение на уровне 47% было зафиксировано в 2022 году», — рассказали в пресс-службе ВТБ.
В риэлторском сообществе Тюмени ожидают, что в ближайший год программы государственной поддержки ипотеки будут пересмотрены. «В сегодняшнем виде господдержка очень дорогая для государства, думаю какие-то инструменты применят, либо увеличение первоначального взноса либо еще что то», — рассуждает в своем telegram-канале глава федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов.
В то же время, аналитика, предоставленная специалистами «Этажей», не показывает серьезного повышения цен на жилье в октябре. На вторичном рынке цены повысились в среднем на 1,25% — сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка предлагают купить за 113 тысяч рублей. Анализ первичного рынка эксперты пока не предоставили.
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