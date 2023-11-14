14 ноября 2023

Тюменцам становятся не по зубам банковские ипотечные программы

В Тюмени доля ипотечных кредитов с господдержкой превысила 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Каждая вторая сделка с участием ипотеки в Тюмени проходит с привлечением средств государственной поддержки Фото:

Тюменцы стали чаще покупать жилье, используя ипотечные программы с привлечением государственной поддержки. По прогнозам аналитиков ВТБ, к концу года доля таких займов превысит 55%, сообщили URA.RU в пресс-службе финансовой структуры.

«Спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж. Ранее рекордное значение на уровне 47% было зафиксировано в 2022 году», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

В риэлторском сообществе Тюмени ожидают, что в ближайший год программы государственной поддержки ипотеки будут пересмотрены. «В сегодняшнем виде господдержка очень дорогая для государства, думаю какие-то инструменты применят, либо увеличение первоначального взноса либо еще что то», — рассуждает в своем telegram-канале глава федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов.

В то же время, аналитика, предоставленная специалистами «Этажей», не показывает серьезного повышения цен на жилье в октябре. На вторичном рынке цены повысились в среднем на 1,25% — сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка предлагают купить за 113 тысяч рублей. Анализ первичного рынка эксперты пока не предоставили.

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Тюменцы стали чаще покупать жилье, используя ипотечные программы с привлечением государственной поддержки. По прогнозам аналитиков ВТБ, к концу года доля таких займов превысит 55%, сообщили URA.RU в пресс-службе финансовой структуры. «Спрос заемщиков продолжает смещаться в сторону кредитов с господдержкой. До конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж. Ранее рекордное значение на уровне 47% было зафиксировано в 2022 году», — рассказали в пресс-службе ВТБ. В риэлторском сообществе Тюмени ожидают, что в ближайший год программы государственной поддержки ипотеки будут пересмотрены. «В сегодняшнем виде господдержка очень дорогая для государства, думаю какие-то инструменты применят, либо увеличение первоначального взноса либо еще что то», — рассуждает в своем telegram-канале глава федерального агентства «Этажи» Ильдар Хусаинов. В то же время, аналитика, предоставленная специалистами «Этажей», не показывает серьезного повышения цен на жилье в октябре. На вторичном рынке цены повысились в среднем на 1,25% — сейчас квадратный метр в этом сегменте рынка предлагают купить за 113 тысяч рублей. Анализ первичного рынка эксперты пока не предоставили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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