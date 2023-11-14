Турция подала на Нетаньяху в суд из-за сектора Газа

Турция обвинила премьер-министра Израиля в геноциде

14 ноября 2023 в 20:38 Размер текста - 17 +

В Турции требуют арестовать Нетаньяху Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Турция подала иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля обвинили в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей. «Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против… израильского премьер-министра Нетаньяху. Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и преступления против человечности», — написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк. Иск включает 23 страницы. Ранее о подаче иска сообщила турецкая ежедневная газета Yeni Safak . Истцы потребовали ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. По данным издания, заявители требуют от суда рассмотреть вопросы «удушающей блокады Газы, насильственного перемещения населения, использования ядовитого газа» и лишение жителей еды, воды, топлива и электричества. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком». Он подчеркнул, что позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.

Турция подала иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля обвинили в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей. «Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против… израильского премьер-министра Нетаньяху. Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и преступления против человечности», — написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк. Иск включает 23 страницы. Ранее о подаче иска сообщила турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Истцы потребовали ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. По данным издания, заявители требуют от суда рассмотреть вопросы «удушающей блокады Газы, насильственного перемещения населения, использования ядовитого газа» и лишение жителей еды, воды, топлива и электричества. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком». Он подчеркнул, что позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.