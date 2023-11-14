Турция подала на Нетаньяху в суд из-за сектора Газа

Турция обвинила премьер-министра Израиля в геноциде
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В Турции требуют арестовать Нетаньяху Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турция подала иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля обвинили в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей.

«Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против… израильского премьер-министра Нетаньяху. Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и преступления против человечности», — написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк. Иск включает 23 страницы.

Ранее о подаче иска сообщила турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Истцы потребовали ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. По данным издания, заявители требуют от суда рассмотреть вопросы «удушающей блокады Газы, насильственного перемещения населения, использования ядовитого газа» и лишение жителей еды, воды, топлива и электричества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком». Он подчеркнул, что позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.

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Турция подала иск в Международный уголовный суд против Биньямина Нетаньяху. Премьер-министра Израиля обвинили в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей. «Подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против… израильского премьер-министра Нетаньяху. Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и преступления против человечности», — написал в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк. Иск включает 23 страницы. Ранее о подаче иска сообщила турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Истцы потребовали ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. По данным издания, заявители требуют от суда рассмотреть вопросы «удушающей блокады Газы, насильственного перемещения населения, использования ядовитого газа» и лишение жителей еды, воды, топлива и электричества. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком». Он подчеркнул, что позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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