14 ноября 2023

Иск турецких граждан против Нетаньяху еще не направлен в МУС

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Иск будет передан в МУС не позднее следующей недели Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Иск граждан Турции против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху находится на рассмотрении турецкого Минюста. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в Международный уголовный суд (МУС) заявление поступит не позднее следующей недели.

«Сегодня это бюро (Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула — прим. URA.RU) направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели», — передает ТАСС заявление Бекироглу.

Согласно иску, истцы требуют ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Все они обвиняются в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.

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Иск граждан Турции против израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху находится на рассмотрении турецкого Минюста. Один из инициаторов документа, адвокат Бурак Бекироглу сообщил, что в Международный уголовный суд (МУС) заявление поступит не позднее следующей недели. «Сегодня это бюро (Бюро международного права по борьбе с коррупцией Главной прокуратуры Стамбула — прим. URA.RU) направило заявление в Главное управление внешних отношений министерства юстиции по [электронной] системе UYAP. Оно в свою очередь направит физическую версию нашей заявки в прокуратуру МУС. Заявление поступит в МУС не позднее следующей недели», — передает ТАСС заявление Бекироглу. Согласно иску, истцы требуют ареста президента Израиля Исаака Герцога, премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта. Все они обвиняются в геноциде в секторе Газа путем убийства свыше 10 тысяч мирных жителей. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны обращаются с Израилем как с «капризным ребенком», а позиция Запада по сектору Газа — трусливая и бессовестная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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