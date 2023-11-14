Нардеп Гришина: университеты Украины «торгуют» уклонением от мобилизации

15 ноября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

В украинских вузах начали «торговать» отсрочкой от армии, предупреждает Юлия Гришина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Юлия Гришина. «Украинские университеты „торгуют“ уклонением от мобилизации. Некоторые вузы готовы принимать к себе новых студентов даже вступительных экзаменов, понимая конечную цель таких „абитуриентов“», — написала Юлия Гришина в Telegram. Она также опубликовала видео, где потенциальный призывник спрашивает в приемной комиссии, получит ли он отсрочку от армии после поступления. Собеседник (предположительно, сотрудник вуза) отвечает утвердительно. Киев проводит активную мобилизацию граждан из-за напряженной ситуации на фронте, заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. Президент Украины Владимир Зелениский продлил военное положение в стране в 10-й раз. Ранее в нескольких украинских городах прошли протесты с призывом демобилизовать бойцов ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, передает RT.

На Украине в ряде высших учебных заведений появилась возможность за деньги уклониться от мобилизации. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Юлия Гришина. «Украинские университеты „торгуют“ уклонением от мобилизации. Некоторые вузы готовы принимать к себе новых студентов даже вступительных экзаменов, понимая конечную цель таких „абитуриентов“», — написала Юлия Гришина в Telegram. Она также опубликовала видео, где потенциальный призывник спрашивает в приемной комиссии, получит ли он отсрочку от армии после поступления. Собеседник (предположительно, сотрудник вуза) отвечает утвердительно. Киев проводит активную мобилизацию граждан из-за напряженной ситуации на фронте, заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин. Президент Украины Владимир Зелениский продлил военное положение в стране в 10-й раз. Ранее в нескольких украинских городах прошли протесты с призывом демобилизовать бойцов ВСУ, которые находятся на фронте с февраля прошлого года, передает RT.