Зеленский в десятый раз продлил военное положение на Украине 09 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине на 90 дней Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы, принятые парламентом, о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные 90 дней. Положение продлено до 14 февраля 2024 года. «Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток», — сообщается на официальном сайте украинского президента. Отмечается, что действующее положение продлится до 14 февраля 2024 года. Впервые в 2022 году военное положение было введено Киевом 24 февраля 2024 года из-за начала специальной военной операции. Продление военного положения до середины февраля 2024 года вызывает вопросы организации президентских выборов весной 2024 года. Подобные условия серьезно влияют на проведение полноценной предвыборной кампании. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законы, принятые парламентом, о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные 90 дней. Положение продлено до 14 февраля 2024 года. «Зеленский подписал принятые парламентом законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток», — сообщается на официальном сайте украинского президента. Отмечается, что действующее положение продлится до 14 февраля 2024 года. Впервые в 2022 году военное положение было введено Киевом 24 февраля 2024 года из-за начала специальной военной операции. Продление военного положения до середины февраля 2024 года вызывает вопросы организации президентских выборов весной 2024 года. Подобные условия серьезно влияют на проведение полноценной предвыборной кампании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям