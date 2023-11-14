14 ноября 2023

США решили профинансировать себя вместо Украины и Израиля

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
США отказались платить Израилю и Украине Фото:

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом свидетельствую результаты голосования.

«Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95», — передает ТАСС

Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил проект закона, которой призван не допустить шатдаун — прекращение деятельности властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства. Согласно документу, часть программ будет профинансирована до середины января, другая — до начала февраля. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Украине или Израилю.

Спикер Джонсон уже намеревался отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. Поддержку последнего планировали рассматривать в первую очередь. Президент США Джо Байден также подписал временный бюджет страны без помощи ВСУ.

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Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом свидетельствую результаты голосования. «Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95», — передает ТАСС Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил проект закона, которой призван не допустить шатдаун — прекращение деятельности властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства. Согласно документу, часть программ будет профинансирована до середины января, другая — до начала февраля. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Украине или Израилю. Спикер Джонсон уже намеревался отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. Поддержку последнего планировали рассматривать в первую очередь. Президент США Джо Байден также подписал временный бюджет страны без помощи ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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