США решили профинансировать себя вместо Украины и Израиля

15 ноября 2023 в 04:05 Размер текста - 17 +

США отказались платить Израилю и Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом свидетельствую результаты голосования. «Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95», — передает ТАСС Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил проект закона, которой призван не допустить шатдаун — прекращение деятельности властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства. Согласно документу, часть программ будет профинансирована до середины января, другая — до начала февраля. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Украине или Израилю. Спикер Джонсон уже намеревался отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. Поддержку последнего планировали рассматривать в первую очередь. Президент США Джо Байден также подписал временный бюджет страны без помощи ВСУ.

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом свидетельствую результаты голосования. «Для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против — 95», — передает ТАСС Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил проект закона, которой призван не допустить шатдаун — прекращение деятельности властей из-за пропуска срока принятия бюджета правительства. Согласно документу, часть программ будет профинансирована до середины января, другая — до начала февраля. Ни одна из частей предложенного законопроекта не включает деньги Украине или Израилю. Спикер Джонсон уже намеревался отказаться от финансирования Украины в пользу Израиля. Поддержку последнего планировали рассматривать в первую очередь. Президент США Джо Байден также подписал временный бюджет страны без помощи ВСУ.