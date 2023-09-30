Байден подписал закон о финансировании правительства США, но без помощи Украине

01 октября 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Джо Байден одобрил документ о финансировании правительства США, шатдауна не произошло Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден подписал закон, по которому финансирование правительства страны продлено до 17 ноября, поддержка Украины в него не входит. Если бы Байден не подписал закон, то правительство США временно прекратило работу. Ранее этот документ утвердил Конгресс. «[Закон о] выделении денег на финансовый год федеральным агентствам продлен 17 ноября 2023 года для продолжающихся проектов федерального правительства», — передает сайт Белого дома . Отмечается, что поддержка Украины не входит в бюджет. Правительство США могло временно прекратить работу из-за разногласий в Конгрессе. Палата представителей настаивала на том, чтобы согласовать финансирование правительства без помощи Украине. Все это происходило перед концом финансового года в США — 1 октября. Спустя время палата представителей все же согласовала закон, по которому страна должна отказаться в финансовой помощи Украине на 45 дней. После этого документ отправился на обсуждение в Сенат, а уже потом попал на стол Байдену. Во всех версиях документа не входила помощь Украине. Несколько дней назад Байден признавался, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы правительства, пишет «Национальная служба новостей». Если бы в США случился шатдаун (приостановка работы правительства — прим. URA.RU), то это привело бы к катастрофе для Украины. К тому же это было бы на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом высказывался давний критик Кремля, финансист Билл Браудер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден подписал закон, по которому финансирование правительства страны продлено до 17 ноября, поддержка Украины в него не входит. Если бы Байден не подписал закон, то правительство США временно прекратило работу. Ранее этот документ утвердил Конгресс. «[Закон о] выделении денег на финансовый год федеральным агентствам продлен 17 ноября 2023 года для продолжающихся проектов федерального правительства», — передает сайт Белого дома. Отмечается, что поддержка Украины не входит в бюджет. Правительство США могло временно прекратить работу из-за разногласий в Конгрессе. Палата представителей настаивала на том, чтобы согласовать финансирование правительства без помощи Украине. Все это происходило перед концом финансового года в США — 1 октября. Спустя время палата представителей все же согласовала закон, по которому страна должна отказаться в финансовой помощи Украине на 45 дней. После этого документ отправился на обсуждение в Сенат, а уже потом попал на стол Байдену. Во всех версиях документа не входила помощь Украине. Несколько дней назад Байден признавался, что не знает, как предотвратить возможную остановку работы правительства, пишет «Национальная служба новостей». Если бы в США случился шатдаун (приостановка работы правительства — прим. URA.RU), то это привело бы к катастрофе для Украины. К тому же это было бы на руку президенту РФ Владимиру Путину. Об этом высказывался давний критик Кремля, финансист Билл Браудер.