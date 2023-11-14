14 ноября 2023

Израильская армия в ближайшие минуты начнет штурм больничного комплекса в Газе

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, флаг израиля, тель-авив, старый яффо
Израиль планирует атаковать больничный комплекс Фото:

ВС Израиля в ближайшее время начнет штурм больничного комплекса «аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ уведомила официально, передает телеканал Al Arabiya.

«Израильская армия официально сообщила о намерении в ближайшее время штурмовать больничный комплекс „Аш-Шифа“ в секторе Газа», — передает Al Arabiya. Слова приводит RT.

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ВС Израиля в ближайшее время начнет штурм больничного комплекса «аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ уведомила официально, передает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия официально сообщила о намерении в ближайшее время штурмовать больничный комплекс „Аш-Шифа“ в секторе Газа», — передает Al Arabiya. Слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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