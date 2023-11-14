Израильская армия в ближайшие минуты начнет штурм больничного комплекса в Газе

15 ноября 2023 в 04:32 Размер текста - 17 +

Израиль планирует атаковать больничный комплекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ВС Израиля в ближайшее время начнет штурм больничного комплекса «аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ уведомила официально, передает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия официально сообщила о намерении в ближайшее время штурмовать больничный комплекс „Аш-Шифа“ в секторе Газа», — передает Al Arabiya. Слова приводит RT.

ВС Израиля в ближайшее время начнет штурм больничного комплекса «аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом ЦАХАЛ уведомила официально, передает телеканал Al Arabiya. «Израильская армия официально сообщила о намерении в ближайшее время штурмовать больничный комплекс „Аш-Шифа“ в секторе Газа», — передает Al Arabiya. Слова приводит RT.