На трассе ХМАО в аварии с грузовиком погибли два человека

15 ноября 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

В районе Талинки столкнулись легковой и грузовой автомобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате аварии два человека погибли. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД Югры. «В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 183 километре автодороги „Югра“ произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции. Уточняется, что авария произошла в районе Талинки. На месте ДТП до сих пор работают полицейские.

На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате аварии два человека погибли. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД Югры. «В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 183 километре автодороги „Югра“ произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции. Уточняется, что авария произошла в районе Талинки. На месте ДТП до сих пор работают полицейские.