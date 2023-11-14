14 ноября 2023

На трассе ХМАО в аварии с грузовиком погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
В районе Талинки столкнулись легковой и грузовой автомобили Фото:

На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате аварии два человека погибли. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД Югры.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 183 километре автодороги „Югра“ произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции.

Уточняется, что авария произошла в районе Талинки. На месте ДТП до сих пор работают полицейские.

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На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате аварии два человека погибли. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД Югры. «В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 183 километре автодороги „Югра“ произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции. Уточняется, что авария произошла в районе Талинки. На месте ДТП до сих пор работают полицейские.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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