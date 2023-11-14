На трассе ХМАО в аварии с грузовиком погибли два человека

В районе Талинки столкнулись легковой и грузовой автомобили
На трассе в Октябрьском районе (ХМАО) легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. В результате аварии два человека погибли. Об этом агентству URA.RU сообщили в УМВД Югры.
«В дежурную часть полиции поступило сообщение, что на 183 километре автодороги „Югра“ произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте происшествия. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего», — пояснили в полиции.
Уточняется, что авария произошла в районе Талинки. На месте ДТП до сих пор работают полицейские.
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