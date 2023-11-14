Общество Из-за сильного снегопада несколько рейсов задержали в екатеринбургском аэропорту 15 ноября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 + Массовая задержка рейсов произошла из-за непогоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Задержаны вылеты самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград. На два часа отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из уральской столицы в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени, а посадка назначалась на 07:50 часов. В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Задержаны вылеты самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград. На два часа отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из уральской столицы в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени, а посадка назначалась на 07:50 часов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям