14 ноября 2023

Из-за сильного снегопада несколько рейсов задержали в екатеринбургском аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, ural airlines, самолет
Массовая задержка рейсов произошла из-за непогоды Фото:

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Задержаны вылеты самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград. На два часа отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из уральской столицы в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени, а посадка назначалась на 07:50 часов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Задержаны вылеты самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград. На два часа отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из уральской столицы в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени, а посадка назначалась на 07:50 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...