Из-за сильного снегопада несколько рейсов задержали в екатеринбургском аэропорту

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) задержан вылет сразу нескольких рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Задержаны вылеты самолетов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Оренбург и Калининград. На два часа отложен вылет рейса в Шарм-эш-Шейх.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Кольцово. На звонок журналиста никто не ответил.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из уральской столицы в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени, а посадка назначалась на 07:50 часов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.