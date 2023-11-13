Причина отмены рейса неизвестна
В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени. Посадка назначалась на 07:50 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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