13 ноября 2023

В Екатеринбурге отменили авиарейс в Казахстан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт кольцово
Причина отмены рейса неизвестна Фото:

В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени. Посадка назначалась на 07:50 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге отменили рейс DV-452 авиакомпании Scat Airlines в Тараз (Казахстан). Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Вылет воздушного судна B-737 MAX9 из Екатеринбурга в Тараз должен был состояться 15 ноября в 04:50 часа по местному времени. Посадка назначалась на 07:50 часов», — следует из онлайн-табло аэропорта. Причина отмены рейса не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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