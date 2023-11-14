14 ноября 2023

В ЯНАО осудят мужчин, торговавших тоннами немаркированной рыбы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода. Салехард, ЯНАО, рыба, замороженная
Нарушители закупили около 40 тонн рыбы с целью перепродажи (фото из архива) Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) будут судить двоих мужчин, которые торговали рыбой без маркировки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Лабытнанги в 2022 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон, действуя по заранее достигнутому между ними предварительному сговору, приобрели с целью последующего сбыта рыбу без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Количество рыбы составило не менее 40 тонн, на общую стоимость 20 млн рублей», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Незаконную деятельность нарушителей пресекли в феврале 2023 года. Уголовное дело направлено в суд.

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В Лабытнанги (ЯНАО) будут судить двоих мужчин, которые торговали рыбой без маркировки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Лабытнанги в 2022 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон, действуя по заранее достигнутому между ними предварительному сговору, приобрели с целью последующего сбыта рыбу без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Количество рыбы составило не менее 40 тонн, на общую стоимость 20 млн рублей», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте». Незаконную деятельность нарушителей пресекли в феврале 2023 года. Уголовное дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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