Нарушители закупили около 40 тонн рыбы с целью перепродажи (фото из архива) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) будут судить двоих мужчин, которые торговали рыбой без маркировки. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Лабытнанги в 2022 году глава крестьянско-фермерского хозяйства и его компаньон, действуя по заранее достигнутому между ними предварительному сговору, приобрели с целью последующего сбыта рыбу без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. Количество рыбы составило не менее 40 тонн, на общую стоимость 20 млн рублей», — сообщили на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Незаконную деятельность нарушителей пресекли в феврале 2023 года. Уголовное дело направлено в суд.