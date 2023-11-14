Любимая певица ЧВК «Вагнер» выступит в Перми

Певица Мэйби Бэйби, которую любят бойцы СВО, выступит в Перми

Мэйби Бэйби выступит в Перми 22 ноября Фото: соцсети Виктории Лысюк

В Перми с концертом выступит певица Мэйби Бэйби (Виктория Лысюк). Исполнительница, как сообщали СМИ, очень популярна на фронте у бойцов ЧВК «Вагнер», а на ее концерты, по словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, фанаты приносят флаги ЛНР и ЧВК. В Перми шоу состоится 22 ноября.

«Уже совсем скоро Мэйби Бэйби приедет с большим концертом. 22.11 — Пермь», — указано на сайте певицы и в соцсети «ВКонтакте».

В ноябре 2022 года военкор Дмитрий Кулько в своем telegram-канале публиковал видеообращение бойцов ЧВК «Вагнер», которые говорили, что Мэйби Бэйби «пользуется большим успехом на фронте», они приглашали ее с концертом. В мае 2023 глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказывала о жалобах зрителей на московском концерте Мэйби Бэйби — люди пришли с флагами России, ЛНР и ЧВК «Вагнер», но охрана отняла их. Мизулина поддержала фанатов: «Люди гордятся нашими воинами, нашими новыми регионами, нашей страной, они имеют право это проявлять». СМИ писали ранее, что песни Мэйби Бэйби стали очень популярными, так как ассоциируются у некоторых фанатов с образом врага на фронте.