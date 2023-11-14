14 ноября 2023

Прокуратура заставила коммунальщиков ХМАО рассчитаться по долгам

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, коммунальные платежи, расчетка, оплата жкх
Прокуратура заставила коммунальщиков выплатить 700 тысяч рублей предпринимателям Фото:

По требованию прокуратуры Мегиона (ХМАО) МУП «Тепловодоканал» погасил задолженность в 700 тысяч рублей перед предпринимателями по исполненному муниципальному контракту. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что муниципальным предприятием в марте — мае 2023 г. заключены контракты с тремя организациями, относящимися к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприниматели свои обязательства исполнили в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 700 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Прокурор Мегиона внес в адрес директора «Тепловодоканала» представление. Также должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг). В результате действий прокуратуры, на данный момент задолженность по контрактам перед предпринимателями полностью погашена.

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По требованию прокуратуры Мегиона (ХМАО) МУП «Тепловодоканал» погасил задолженность в 700 тысяч рублей перед предпринимателями по исполненному муниципальному контракту. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что муниципальным предприятием в марте — мае 2023 г. заключены контракты с тремя организациями, относящимися к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприниматели свои обязательства исполнили в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 700 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры. Прокурор Мегиона внес в адрес директора «Тепловодоканала» представление. Также должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг). В результате действий прокуратуры, на данный момент задолженность по контрактам перед предпринимателями полностью погашена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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