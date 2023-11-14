Прокуратура заставила коммунальщиков ХМАО рассчитаться по долгам

15 ноября 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Прокуратура заставила коммунальщиков выплатить 700 тысяч рублей предпринимателям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По требованию прокуратуры Мегиона (ХМАО) МУП «Тепловодоканал» погасил задолженность в 700 тысяч рублей перед предпринимателями по исполненному муниципальному контракту. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что муниципальным предприятием в марте — мае 2023 г. заключены контракты с тремя организациями, относящимися к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприниматели свои обязательства исполнили в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 700 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры. Прокурор Мегиона внес в адрес директора «Тепловодоканала» представление. Также должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг). В результате действий прокуратуры, на данный момент задолженность по контрактам перед предпринимателями полностью погашена.

По требованию прокуратуры Мегиона (ХМАО) МУП «Тепловодоканал» погасил задолженность в 700 тысяч рублей перед предпринимателями по исполненному муниципальному контракту. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что муниципальным предприятием в марте — мае 2023 г. заключены контракты с тремя организациями, относящимися к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Предприниматели свои обязательства исполнили в полном объеме. Однако предприятием расчет за оказанные услуги в установленные сроки не производен. Сумма задолженности составила свыше 700 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Югры. Прокурор Мегиона внес в адрес директора «Тепловодоканала» представление. Также должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3. КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг). В результате действий прокуратуры, на данный момент задолженность по контрактам перед предпринимателями полностью погашена.