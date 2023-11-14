14 ноября 2023

Суициды среди молодежи испортили показатели курганским чиновникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
В Кургане оценили эффективность молодежной политики Фото:

Количество суицидов, наркомания и преступления среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет снижают показатели эффективности молодежной политики в Кургане. Об этом сообщила замдиректора департамента соцполитики Ирина Паскевич на депутатской комиссии Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Ключевые минусы: количество суицидов среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет. У нас он [показатель] высокий, но не самый высокий по сравнению с другими муниципалитетами. Количество несовершеннолетних на учете у нарколога тоже высокое, и количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними», — сказала Паскевич.

Эти показатели влияют на оценку эффективности молодежной политики в городе Курган. Также городу требуется муниципальный мультицентр. Курганская молодежь в настоящее время пользуется услугами областного мультицентра. По другим критериям работа муниципалитета в сфере молодежной политики оценивается высоко (город набрал 199 баллов из 250). В Кургане развита молодежная инфраструктура (работают учреждения для молодежи, оздоровительные комплексы), выполняют мероприятия для молодежи, поддерживают инициативы грантами.

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Количество суицидов, наркомания и преступления среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет снижают показатели эффективности молодежной политики в Кургане. Об этом сообщила замдиректора департамента соцполитики Ирина Паскевич на депутатской комиссии Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU. «Ключевые минусы: количество суицидов среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет. У нас он [показатель] высокий, но не самый высокий по сравнению с другими муниципалитетами. Количество несовершеннолетних на учете у нарколога тоже высокое, и количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними», — сказала Паскевич. Эти показатели влияют на оценку эффективности молодежной политики в городе Курган. Также городу требуется муниципальный мультицентр. Курганская молодежь в настоящее время пользуется услугами областного мультицентра. По другим критериям работа муниципалитета в сфере молодежной политики оценивается высоко (город набрал 199 баллов из 250). В Кургане развита молодежная инфраструктура (работают учреждения для молодежи, оздоровительные комплексы), выполняют мероприятия для молодежи, поддерживают инициативы грантами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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