Суициды среди молодежи испортили показатели курганским чиновникам

В Кургане оценили эффективность молодежной политики Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Количество суицидов, наркомания и преступления среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет снижают показатели эффективности молодежной политики в Кургане. Об этом сообщила замдиректора департамента соцполитики Ирина Паскевич на депутатской комиссии Курганской городской думы, передает корреспондент URA.RU.

«Ключевые минусы: количество суицидов среди несовершеннолетних и в группе от 18 до 35 лет. У нас он [показатель] высокий, но не самый высокий по сравнению с другими муниципалитетами. Количество несовершеннолетних на учете у нарколога тоже высокое, и количество преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними», — сказала Паскевич.

Эти показатели влияют на оценку эффективности молодежной политики в городе Курган. Также городу требуется муниципальный мультицентр. Курганская молодежь в настоящее время пользуется услугами областного мультицентра. По другим критериям работа муниципалитета в сфере молодежной политики оценивается высоко (город набрал 199 баллов из 250). В Кургане развита молодежная инфраструктура (работают учреждения для молодежи, оздоровительные комплексы), выполняют мероприятия для молодежи, поддерживают инициативы грантами.