Пермский ХК «Молот» нашел нового старшего тренера

Старшим тренером пермского хоккейного клуба «Молота» стал Вячеслав Кочкарев

15 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

У пермских хоккеистов новый тренер Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском хоккейном клубе назначили нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Кочкарев, рассказали в команде. «На пост старшего тренера „Молота“ назначен Вячеслав Кочкарев», — говорится на сайте клуба. Кочкарев выступал в качестве нападающего в командах «Барс», «Южный Урал» и «Ижсталь». Карьеру тренера начал в клубе «Динамо СПб» — работал тренером по развитию игроков. Ранее URA.RU рассказывало, что 9 ноября пост старшего тренера пермского клуба покинул Роберт Харисов. Он проработал в команде меньше двух месяцев.

В пермском хоккейном клубе назначили нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Кочкарев, рассказали в команде. «На пост старшего тренера „Молота“ назначен Вячеслав Кочкарев», — говорится на сайте клуба. Кочкарев выступал в качестве нападающего в командах «Барс», «Южный Урал» и «Ижсталь». Карьеру тренера начал в клубе «Динамо СПб» — работал тренером по развитию игроков. Ранее URA.RU рассказывало, что 9 ноября пост старшего тренера пермского клуба покинул Роберт Харисов. Он проработал в команде меньше двух месяцев.