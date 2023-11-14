Пермский ХК «Молот» нашел нового старшего тренера

У пермских хоккеистов новый тренер
В пермском хоккейном клубе назначили нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Кочкарев, рассказали в команде.
«На пост старшего тренера „Молота“ назначен Вячеслав Кочкарев», — говорится на сайте клуба. Кочкарев выступал в качестве нападающего в командах «Барс», «Южный Урал» и «Ижсталь». Карьеру тренера начал в клубе «Динамо СПб» — работал тренером по развитию игроков.
Ранее URA.RU рассказывало, что 9 ноября пост старшего тренера пермского клуба покинул Роберт Харисов. Он проработал в команде меньше двух месяцев.
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