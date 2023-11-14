14 ноября 2023

Пермский ХК «Молот» нашел нового старшего тренера

Старшим тренером пермского хоккейного клуба «Молота» стал Вячеслав Кочкарев
© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейный матч Молот (Пермь) - Сокол (Красноярск). УДС Молот. Пермь , хк молот, команда молот
У пермских хоккеистов новый тренер Фото:

В пермском хоккейном клубе назначили нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Кочкарев, рассказали в команде.

«На пост старшего тренера „Молота“ назначен Вячеслав Кочкарев», — говорится на сайте клуба. Кочкарев выступал в качестве нападающего в командах «Барс», «Южный Урал» и «Ижсталь». Карьеру тренера начал в клубе «Динамо СПб» — работал тренером по развитию игроков.

Ранее URA.RU рассказывало, что 9 ноября пост старшего тренера пермского клуба покинул Роберт Харисов. Он проработал в команде меньше двух месяцев.

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В пермском хоккейном клубе назначили нового старшего тренера. Им стал Вячеслав Кочкарев, рассказали в команде. «На пост старшего тренера „Молота“ назначен Вячеслав Кочкарев», — говорится на сайте клуба. Кочкарев выступал в качестве нападающего в командах «Барс», «Южный Урал» и «Ижсталь». Карьеру тренера начал в клубе «Динамо СПб» — работал тренером по развитию игроков. Ранее URA.RU рассказывало, что 9 ноября пост старшего тренера пермского клуба покинул Роберт Харисов. Он проработал в команде меньше двух месяцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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