AFP: суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада

15 ноября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

На Башара Асада подали иск во Франции о применении химоружия в стране в 2013 году Фото: AP/TASS Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Ему выдвинули обвинение в применении химического оружия в 2013 году. Об этом сообщило агентство AFP. «Французские судьи по уголовным делам требуют арестовать президента Сирии Башара Асада и трех его соратников по обвинению в использовании запрещенного химического оружия против гражданского населения Сирии», — передали авторы французского агентства Франс Пресс, ссылаясь на свой источник. Иск был подан по факту применения химоружия в Сирии в августе 2013 года (город Дума, вблизи столицы страны, Дамаска — прим. URA.RU). При этом отмечается, что в том же 2013 году Асад подписал международную конвенцию о запрещении химоружия в стране. В июле 2013 года сообщалось, что секретариат ООН получил 13 сообщений о применении химоружия в Сирии. Затем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили еще 5 случаев. В частности, в результате обстрела снарядами, содержащими нервно-паралитический газ зарин, погибли до 1 700 человек в Думе. Властей страны обвиняли в применении оружия, как и оппозицию.

Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада. Ему выдвинули обвинение в применении химического оружия в 2013 году. Об этом сообщило агентство AFP. «Французские судьи по уголовным делам требуют арестовать президента Сирии Башара Асада и трех его соратников по обвинению в использовании запрещенного химического оружия против гражданского населения Сирии», — передали авторы французского агентства Франс Пресс, ссылаясь на свой источник. Иск был подан по факту применения химоружия в Сирии в августе 2013 года (город Дума, вблизи столицы страны, Дамаска — прим. URA.RU). При этом отмечается, что в том же 2013 году Асад подписал международную конвенцию о запрещении химоружия в стране. В июле 2013 года сообщалось, что секретариат ООН получил 13 сообщений о применении химоружия в Сирии. Затем в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили еще 5 случаев. В частности, в результате обстрела снарядами, содержащими нервно-паралитический газ зарин, погибли до 1 700 человек в Думе. Властей страны обвиняли в применении оружия, как и оппозицию.