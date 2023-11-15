В МИД РФ раскрыли неизбежный итог войны Израиля и Палестины

Лавров: создание независимого палестинского государства неизбежно
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Итогом войны на Ближнем Востоке станет создание палестинского государства, считает Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Создание независимого палестинского государства является неизбежным исходом конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа — в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — сказал Сергей Лавров в интервью RT.

Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. После начала военных действий на Ближнем Востоке президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации является примером провальной политики США. Также российский лидер сказал, что для разрешения конфликта необходимо реализовать решения Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства, передает MK.RU.

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Создание независимого палестинского государства является неизбежным исходом конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно. Обсуждения, которые касаются будущего сектора Газа — в большинстве из них не уделяется внимание созданию палестинского государства, соседствующего с Израилем», — сказал Сергей Лавров в интервью RT. Конфликт Израиля и движения ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики ворвались на территорию еврейского государства. После начала военных действий на Ближнем Востоке президент России Владимир Путин заявил, что обострение ситуации является примером провальной политики США. Также российский лидер сказал, что для разрешения конфликта необходимо реализовать решения Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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