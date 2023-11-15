В Екатеринбурге подросток пришел в школу с пистолетом. Видео

15 ноября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Подросток размахивал перед учениками пистолетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге ученик восьмого класса пришел в школу с пистолетом. Подросток размахивал оружием перед школьниками, чем перепугал всех детей. Инцидент произошел в стенах школы №183, которая находится на Сортировке. «В школе №183 ученик наставлял пистолет на другого ученика. Конфликт произошел из-за кражи телефона», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там заявили о том, что полиция проверяет информацию о данном инциденте. «Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога. Пистолет является игрушечным», — отметили в ведомстве. В мае URA.RU рассказывало, как в школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей. Он был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.

В Екатеринбурге ученик восьмого класса пришел в школу с пистолетом. Подросток размахивал оружием перед школьниками, чем перепугал всех детей. Инцидент произошел в стенах школы №183, которая находится на Сортировке. «В школе №183 ученик наставлял пистолет на другого ученика. Конфликт произошел из-за кражи телефона», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там заявили о том, что полиция проверяет информацию о данном инциденте. «Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога. Пистолет является игрушечным», — отметили в ведомстве. В мае URA.RU рассказывало, как в школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей. Он был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.