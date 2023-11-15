В Екатеринбурге подросток пришел в школу с пистолетом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, убийство, оружие, пм, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, киллер, пистолет, макаров, разборки, стрелка, заказное убийство, наемный убийца, молодежные банды
Подросток размахивал перед учениками пистолетом Фото:

В Екатеринбурге ученик восьмого класса пришел в школу с пистолетом. Подросток размахивал оружием перед школьниками, чем перепугал всех детей. Инцидент произошел в стенах школы №183, которая находится на Сортировке.

«В школе №183 ученик наставлял пистолет на другого ученика. Конфликт произошел из-за кражи телефона», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там заявили о том, что полиция проверяет информацию о данном инциденте. «Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога. Пистолет является игрушечным», — отметили в ведомстве.

В мае URA.RU рассказывало, как в школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей. Он был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге ученик восьмого класса пришел в школу с пистолетом. Подросток размахивал оружием перед школьниками, чем перепугал всех детей. Инцидент произошел в стенах школы №183, которая находится на Сортировке. «В школе №183 ученик наставлял пистолет на другого ученика. Конфликт произошел из-за кражи телефона», — пишет telegram-канал Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. Там заявили о том, что полиция проверяет информацию о данном инциденте. «Все участники этой истории установлены. Их опрашивают инспекторы ПДН в присутствии законных представителей и педагога. Пистолет является игрушечным», — отметили в ведомстве. В мае URA.RU рассказывало, как в школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей. Он был направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...