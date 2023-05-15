В Екатеринбурге школьник выстрелил товарищу в глаз из страйкбольного пистолета

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Школьник получил травму глаза из-за попадания страйкбольного шарика в глаз Фото:

В школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей, обстоятельства инцидента сейчас расследует полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Заявление по факту травмирования несовершеннолетнего поступило в отдел полиции №5. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. После установления степени тяжести вреда здоровью ребенка, будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там ответили, что случившееся — несчастный случай. Ведется служебная проверка.

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В школе №175 Екатеринбурга ученик седьмого класса выстрелил одноклассник в глаз шариком из страйкбольного пистолета. Школьнику потребовалась помощь врачей, обстоятельства инцидента сейчас расследует полиция. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Заявление по факту травмирования несовершеннолетнего поступило в отдел полиции №5. Сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних проводится проверка. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. После установления степени тяжести вреда здоровью ребенка, будет принято процессуальное решение», — рассказали в полиции. URA.RU обратилось за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. Там ответили, что случившееся — несчастный случай. Ведется служебная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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