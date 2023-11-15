15 ноября 2023

У курганской актрисы НТВ Доможировой появился фейк в Telegram. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская актриса, снимавшаяся в сериалах на НТВ, пожаловалась подписчикам на фейковый аккаунт Фото:

Курганская актриса Марина Доможирова, снимавшаяся в сериале «Скорая помощь» на НТВ, обнаружила фейковый аккаунт в Telegram. Об этом актриса сообщила подписчикам на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это фейк (аккаунт в Telegram — прим. URA.RU). Я не веду телеграм канал», — пояснила Доможирова в посте. К посту она прикрепила скриншот фейка.

Ранее в апреле 2022 года Доможирова, которую в прессе часто сравнивают с американской актрисой Риз Уизерспун, встретила на съемках сериала своего известного земляка, сценариста Антона Морозенко. Во время разговора они с Доможировой выяснили, в каких районах Кургана проживали в детские годы. Морозенко сообщил, что жил в Рябково, а актриса призналась, что провела детство в Северном микрорайоне.

Уроженка Кургана Марина Доможирова нашла фейковый аккаунт в Telegram.
Уроженка Кургана Марина Доможирова нашла фейковый аккаунт в Telegram.

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Курганская актриса Марина Доможирова, снимавшаяся в сериале «Скорая помощь» на НТВ, обнаружила фейковый аккаунт в Telegram. Об этом актриса сообщила подписчикам на странице в соцсети «ВКонтакте». «Это фейк (аккаунт в Telegram — прим. URA.RU). Я не веду телеграм канал», — пояснила Доможирова в посте. К посту она прикрепила скриншот фейка. Ранее в апреле 2022 года Доможирова, которую в прессе часто сравнивают с американской актрисой Риз Уизерспун, встретила на съемках сериала своего известного земляка, сценариста Антона Морозенко. Во время разговора они с Доможировой выяснили, в каких районах Кургана проживали в детские годы. Морозенко сообщил, что жил в Рябково, а актриса призналась, что провела детство в Северном микрорайоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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