У курганской актрисы НТВ Доможировой появился фейк в Telegram. Скрин

16 ноября 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Курганская актриса, снимавшаяся в сериалах на НТВ, пожаловалась подписчикам на фейковый аккаунт Фото: Олег Черных © URA.RU Курганская актриса Марина Доможирова, снимавшаяся в сериале «Скорая помощь» на НТВ, обнаружила фейковый аккаунт в Telegram. Об этом актриса сообщила подписчикам на странице в соцсети «ВКонтакте». «Это фейк (аккаунт в Telegram — прим. URA.RU). Я не веду телеграм канал», — пояснила Доможирова в посте. К посту она прикрепила скриншот фейка. Ранее в апреле 2022 года Доможирова, которую в прессе часто сравнивают с американской актрисой Риз Уизерспун, встретила на съемках сериала своего известного земляка, сценариста Антона Морозенко. Во время разговора они с Доможировой выяснили, в каких районах Кургана проживали в детские годы. Морозенко сообщил, что жил в Рябково, а актриса призналась, что провела детство в Северном микрорайоне. Уроженка Кургана Марина Доможирова нашла фейковый аккаунт в Telegram. Скриншот: страница Марины Доможировой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall8686068_17672

Курганская актриса Марина Доможирова, снимавшаяся в сериале «Скорая помощь» на НТВ, обнаружила фейковый аккаунт в Telegram. Об этом актриса сообщила подписчикам на странице в соцсети «ВКонтакте». «Это фейк (аккаунт в Telegram — прим. URA.RU). Я не веду телеграм канал», — пояснила Доможирова в посте. К посту она прикрепила скриншот фейка. Ранее в апреле 2022 года Доможирова, которую в прессе часто сравнивают с американской актрисой Риз Уизерспун, встретила на съемках сериала своего известного земляка, сценариста Антона Морозенко. Во время разговора они с Доможировой выяснили, в каких районах Кургана проживали в детские годы. Морозенко сообщил, что жил в Рябково, а актриса призналась, что провела детство в Северном микрорайоне.