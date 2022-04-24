Курганская актриса встретила на съемках сериала известного земляка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актриса театра и кино из Кургана Марина Доможирова, которую в прессе часто сравнивают с американской актрисой, встретила на съемках сериала своего известного земляка Антона Морозенко. Об этом актриса сообщила на своей официальной странице «Вконтакте», описывая атмосферу на съемочной площадке фильма «Девушки с Макаровым-2» канала ТНТ.

«И какое же было счастье обнять земляка @morozenko_1980. Горжусь!», — пишет Доможирова на страницах паблика. Ранее они не пересекались на съемках и не знали, что Курган — их общая малая Родина. Кстати, оба они разное время после школы учились в Челябинске.

Антон Морозенко является сценаристом и продюсером сериала «Девушки с Макаровым». Во время разговора они с Доможировой выяснили, в каких курганских районах проживали в детские годы. Морозенко сообщил, что жил в Рябково, а актриса призналась, что провела детство в Северном микрорайоне.

«Так себе райончик», — прокомментировал в ходе обсуждения юморист, а также перепутал девятую школу с улицей 9 Мая. «Да, такой, криминальный», — согласилась с улыбкой Доможирова.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший курганский квнщик Антон Морозенко стал продюсером и сценаристом сериала на ТНТ. Также он был продюсером известных проектов канала «Универ», «Интерны», и написал сценарий к фильму «Холоп».

Марина Доможирова с актером Павлом Майковым на съемках фильма «Девочки с Макаровым — 2» Фото: официальная страница «ВКонтакте» Марины Доможировой

Актриса Марина Доможирова на съемках сериала «Девочки с Макаровым — 2» Фото: официальная страница «ВКонтакте» Марины Доможировой