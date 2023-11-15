Байден прибыл в Сан-Франциско на переговоры с Си Цзиньпином

16 ноября 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

В Белом доме выразили надежду на продуктивные переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско, откуда они направятся на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Темами переговоров станут военные конфликты стран, незаконный оборот наркотиков, а также работа в области искусственного интеллекта, сообщили источники. «Официальные лица по обе стороны Тихого океана занижали ожидания, поскольку Байден и Си собираются обсудить Тайвань, Южно-Китайское море, войну Израиля и Хамаса, боевые действия между РФ и Украиной, Северную Корею и права человека — области, в которых лидеры не смогли разрешить давние разногласия», — пишет агентство Reuters. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, все участники переговоров ожидают, что дискуссия будет продуктивной. «Надеюсь, она станет предвестником более тесного общения и диалога между нашими двумя командами в будущем», — добавил он. Эксперты, опрошенные Reuters, уверены, что в ходе переговоров Джо Байден окажет давление на Си Цзиньпина, чтобы распространить конфликт между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток. Также ожидается, что он поднимет вопрос о китайских операциях по влиянию на выборы в других странах, о статусе граждан США, которые, по мнению Вашингтона, ошибочно задержаны в Китае. Президент США впервые за многие годы провел встречу с лидером Китая в среду (15 ноября), в ходе которой Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными в мире». Он также заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия». В Кремле следят за проходящими переговорами в Сан-Франциско. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско, откуда они направятся на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Темами переговоров станут военные конфликты стран, незаконный оборот наркотиков, а также работа в области искусственного интеллекта, сообщили источники. «Официальные лица по обе стороны Тихого океана занижали ожидания, поскольку Байден и Си собираются обсудить Тайвань, Южно-Китайское море, войну Израиля и Хамаса, боевые действия между РФ и Украиной, Северную Корею и права человека — области, в которых лидеры не смогли разрешить давние разногласия», — пишет агентство Reuters. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, все участники переговоров ожидают, что дискуссия будет продуктивной. «Надеюсь, она станет предвестником более тесного общения и диалога между нашими двумя командами в будущем», — добавил он. Эксперты, опрошенные Reuters, уверены, что в ходе переговоров Джо Байден окажет давление на Си Цзиньпина, чтобы распространить конфликт между Израилем и ХАМАС на весь Ближний Восток. Также ожидается, что он поднимет вопрос о китайских операциях по влиянию на выборы в других странах, о статусе граждан США, которые, по мнению Вашингтона, ошибочно задержаны в Китае. Президент США впервые за многие годы провел встречу с лидером Китая в среду (15 ноября), в ходе которой Си Цзиньпин подчеркнул значимость отношений двух держав, назвав их «самыми важными в мире». Он также заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия». В Кремле следят за проходящими переговорами в Сан-Франциско.