Си Цзиньпин оценил последствия при возможном конфликте с США

Си Цзиньпин считает, что возможный конфликт с США понесет за собой невыносимые последствия
Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Об этом он китайский лидер сказал во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.
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