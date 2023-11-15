15 ноября 2023

Си Цзиньпин оценил последствия при возможном конфликте с США

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпин считает, что возможный конфликт с США понесет за собой невыносимые последствия Фото:

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Об этом он китайский лидер сказал во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.

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Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Об этом он китайский лидер сказал во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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