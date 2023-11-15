Си Цзиньпин оценил последствия при возможном конфликте с США

16 ноября 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин считает, что возможный конфликт с США понесет за собой невыносимые последствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Об этом он китайский лидер сказал во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт КНР и США повлек бы за собой «невыносимые последствия» для обеих сторон, а мир достаточно велик для процветания обеих стран. Об этом он китайский лидер сказал во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско.