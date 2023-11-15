В Кремле прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Байден и Си имеют право выстраивать двусторонние отношения, заявил Песков
Россия будет следить за переговорами президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина, так как встреча двух крупнейших экономик важна для всего мира. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Две страны выстраивают двусторонние отношения. Это их право. Это не та тема, которая широко стоит в нашей повестке дня. Разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Мы будем следить за сообщениями», — заявил Песков.
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