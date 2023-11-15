Глава Сургута: в городе будет организовано восемь территорий для зимнего досуга

В Сургуте обустроят восемь площадок для зимнего досуга Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) планируют обустроить восемь мест для зимнего времяпрепровождения. Это территории возле Свято-Троицкого кафедрального собора, на площади в районе ул. Энгельса, 8 и на проспекте Ленина, 1. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем telegram-канале.

«Локации по установке ледовых городков, скульптур, светового оформления определены. Будет обустроено восемь территорий для зимнего досуга с горками, праздничными елями и другой атрибутикой новогоднего торжества. Это участки возле Свято-Троицкого кафедрального собора, на площади в районе ул. Энгельса, 8 и на проспекте Ленина, 1, локации на ул. Геологической, 10 и рядом с музыкальным драматическим театром, в скверах „Геологов-первопроходцев“ и „Молодежный“, а также в поселке Дорожный», — написал Филатов в своем telegram-канале.

По словам главы города, разрабатывать концепцию зимнего оформления Сургута специалисты начали еще весной. А теперь приступили к активной фазе работ. Он дополнил, что тематики зимних площадок повторяться не будут. Одна из зон отдыха будет посвящена предстоящему 430-летию города. Ожидаются выставки брендированных елок в 31 микрорайоне, для участия в которых приглашены различные организации Сургута.

В общей сложности в городе построят 17 горок, восемь ледовых скульптурных композиций и установят семь елок. Главная, высотой 20 метров, украсит Центральную площадь. Рядом разместится большой каток. Второй будет обустроен на ул. Университетской.