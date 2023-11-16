Стало известно о неуплаченных долгах Меладзе

SHOT: Валерий Меладзе не заплатил налоги на 275 тысяч в России

16 ноября 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Валерий Меладзе получает прибыль от российского бизнеса, пишет SHOT Фото: Дарья Попова © URA.RU Российский певец Валерий Меладзе должен Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Об этом сообщили источники SHOT. «Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. Его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал. При этом, по данным источников, Меладзе продолжает получать прибыль от бизнеса в России. Артист входит в состав учредителей ООО «Вантаж»: фирма арендует торговый центр в Москве, уточнили авторы. Сам певец сейчас путешествует по Германии с туром.

Российский певец Валерий Меладзе должен Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Об этом сообщили источники SHOT. «Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. Его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал. При этом, по данным источников, Меладзе продолжает получать прибыль от бизнеса в России. Артист входит в состав учредителей ООО «Вантаж»: фирма арендует торговый центр в Москве, уточнили авторы. Сам певец сейчас путешествует по Германии с туром.