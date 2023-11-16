Стало известно о неуплаченных долгах Меладзе

SHOT: Валерий Меладзе не заплатил налоги на 275 тысяч в России
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Концерт "Голоса Екатеринбурга" в рамках празднования Дня города, меладзе валерий
Валерий Меладзе получает прибыль от российского бизнеса, пишет SHOT Фото:

Российский певец Валерий Меладзе должен Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Об этом сообщили источники SHOT.

«Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. Его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал. При этом, по данным источников, Меладзе продолжает получать прибыль от бизнеса в России. Артист входит в состав учредителей ООО «Вантаж»: фирма арендует торговый центр в Москве, уточнили авторы. Сам певец сейчас путешествует по Германии с туром.

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Российский певец Валерий Меладзе должен Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Об этом сообщили источники SHOT. «Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. Его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал. При этом, по данным источников, Меладзе продолжает получать прибыль от бизнеса в России. Артист входит в состав учредителей ООО «Вантаж»: фирма арендует торговый центр в Москве, уточнили авторы. Сам певец сейчас путешествует по Германии с туром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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