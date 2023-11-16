Стало известно о неуплаченных долгах Меладзе

Валерий Меладзе получает прибыль от российского бизнеса, пишет SHOT
Российский певец Валерий Меладзе должен Федеральной налоговой службе 275 тысяч рублей. Об этом сообщили источники SHOT.
«Валерий Меладзе не заплатил налоги в России. Его долг перед ФНС — 275 тысяч рублей», — сообщил telegram-канал. При этом, по данным источников, Меладзе продолжает получать прибыль от бизнеса в России. Артист входит в состав учредителей ООО «Вантаж»: фирма арендует торговый центр в Москве, уточнили авторы. Сам певец сейчас путешествует по Германии с туром.
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