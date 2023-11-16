В ЯНАО вахтовик-свердловчанин до смерти забил коллегу, заподозрив его в доносительстве

В ЯНАО вахтовик из Свердловской области отправится в колонию за убийство коллеги

16 ноября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Вахтовик-свердловчанин отправится в колонию за убийство в ЯНАО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО Пуровский районный суд приговорил жителя Свердловской области к девяти годам лишения свободы за убийство коллеги. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Собранные Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Свердловской области. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Из приговора суда, опубликованного на официальном сайте, следует, что вахтовики в ноябре 2022 года выполняли работы по расчистке леса и проживали в палаточном лагере неподалеку от Ноябрьска в границах Пуровского района. Вечером 19 ноября 2022 года один из них пригласил коллегу в палатку и нанес ему не менее 22 ударов кулаками и локтями по лицу и телу. Позже обвиняемый признался, что не имел намерений убивать потерпевшего. Он хотел его наказать, так как считал, что убитый доносит начальству о том, что вахтовики регулярно употребляют спиртное. В тот день обвиняемый уже выпил около литра водки, после чего решил проучить коллегу. После совершения преступления он попытался скрыться и даже избавился от одежды, но позже раскаялся и добровольно дал признательные показания. Суд, учитывая раскаяние подсудимого, приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО Пуровский районный суд приговорил жителя Свердловской области к девяти годам лишения свободы за убийство коллеги. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного комитета СК РФ. «Собранные Ноябрьским межрайонным следственным отделом СУ СКР по ЯНАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Свердловской области. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Из приговора суда, опубликованного на официальном сайте, следует, что вахтовики в ноябре 2022 года выполняли работы по расчистке леса и проживали в палаточном лагере неподалеку от Ноябрьска в границах Пуровского района. Вечером 19 ноября 2022 года один из них пригласил коллегу в палатку и нанес ему не менее 22 ударов кулаками и локтями по лицу и телу. Позже обвиняемый признался, что не имел намерений убивать потерпевшего. Он хотел его наказать, так как считал, что убитый доносит начальству о том, что вахтовики регулярно употребляют спиртное. В тот день обвиняемый уже выпил около литра водки, после чего решил проучить коллегу. После совершения преступления он попытался скрыться и даже избавился от одежды, но позже раскаялся и добровольно дал признательные показания. Суд, учитывая раскаяние подсудимого, приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, преступник должен выплатить матери убитого компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей.