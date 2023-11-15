Курган официально признали готовым к зиме

Курган получил паспорт готовности к отопительному периоду 2023—2024 годов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ходе заседания в администрации Кургана городу был выдан паспорт готовности к зиме от Ростехнадзора. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с собрания, на котором был вручен документ.

«Сегодня в городе очень знаменательное событие. Нам вручен паспорт готовности города к прохождению нового отопительного сезона. Совместная работа управляющих организаций, ресурсоснабжающих предприятий и администрации была выстроена таким образом, что мы совместными усилиями смогли подготовить город к зиме и получить высокую оценку от Ростехнадзора», — сказала глава Кургана Елена Ситникова. Мэр также отдельно отметила заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы Ростехнадзора Евгения Дроздецкого за поддержку и наградила его благодарственным письмом за консультационную помощь в подготовке к зиме.

Также на заседании присутствовал директор департамента ЖКХ Роман Медведев. По его словам, несмотря на то, что параллельно проходила объемная работа по ремонту дорог в городе, департаменту удалось полностью подготовить город к зиме. «Готовиться начали к отопительному сезону весной. Параллельно вели большую ремонтную кампанию на улицах Коли Мяготина, Дзержинского, Правды, Максима Горького. Выстроили работу департамента так, чтобы вести контроль на всех объектах, при этом подготавливались к отопительному сезону. Сейчас готовы центральные сети, мы проходили проверку, как инструментально, так и документально. Город готов к отопительному сезону на 100%. <…> Все многоквартирные дома с ресурсом. Ни один не остался брошен», — заявил Медведев.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана заявила об окончании запуска тепла в дома жителей. После этого департамент ЖКХ продолжил работать с управляющими компаниями по регулировке температурного режима в помещениях.